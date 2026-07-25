Vecinos de A Ponte celebran el día de Galicia y a Santiago Apóstol este 25 de julio

Vecinos y vecinas del barrio de A Ponte y demás devotos se congregaron en la jornada de este sábado 25 de julio, día de Galicia, a las puertas de la iglesia de As Caldas para, un año más, rendir homenaje al Apóstol Santiago en este día tan especial para la comunidad.

Enmarcado en el programa de las fiestas del mismo barrio de A Ponte, la procesión anual dio comienzo a las 12.00 horas, presidida por los monaguillos que cargaron con el incensario y la cruz, seguidos por los feligreses de la parroquia, los estandartes y como no iba a ser de otra manera, el Apóstol subido a sus hombros.

Procesion de Santiago Apóstol en el barrio de A Ponte / Brevebretema

Bajando las escaleras de la iglesia, aguardaban la banda de gaitas, encargadas de abrir paso al resto de participantes de la procesión con su música en el recorrido, entre los que también se podía ver a unas niñas vestidas de primera comunión para orgullo de sus familias.

Macedores, alguacilillos y lanceros siguieron el recorrido habitual junto al resto de parroquianos bordeando el parque de A Ponte antes de volver a la iglesia para realizar la misa.

Gaiteiros encabezan la procesion de Santiago Apóstol seguidos por los monaguillos / Brevebretema

Entre los presentes, destacaron el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y las candidatas a las elecciones municipales del próximo año, la socialista Natalia González, y la popular Ana Méndez. Además de Rosendo L. Fernández en representación de la Diputación de Ourense, entre otros.

El festivo continuó con el programa previsto para las fiestas con el espectáculo de Pedro Volta en homenaje al mago Houdini en el Puente Romano que tuvo lugar a las 22.00 horas.

Seguidamente, la orquesta La Misión realizó su actuación en la avenida de Santiago a las 22.45 horas con un parón a las 23.45 horas que se retomó a las 00.15 hast alas 02.15 horas.

La velada contó de nuevo con fuegos artificiales pese a las peticiones ciudadanas para con los animales, debido a las grandes problemáticas que les producen. Pudieron verse desde el mismo Puente Romano y otros puntos del barrio a las 23.59 horas.

Así, el cierre para este gran día de Galicia llegó con la sesión de DJ’s de La Gramola que se ubicó en la calle Vicente Risco a las 00.15 horas y continuó hasta las 03.15 horas.

Si bien las fiestas continúan en toda la jornada de este domingo con las numerosas atracciones, puestos de comida o venta, entre otras actividades. Además de la actuación musical de la orquesta París de Noia, que será la encargada de cerrar las fiestas de A Ponte de este 2026.

La avenida de Santiago permanecerá cortada desde las 15.00 horas y se desviará por la calle Rey Soto hacia la avenida de Marín. De la misma manera, el acceso desde la rotonda de Vicente Risco con la avenida de Marín estarán cerradas al tráfico por lo que la salida de vehículos ha de ser por la avenidadas Caldas y José Antonio Moretón.