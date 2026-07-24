Ramirás visibiliza y da voz a las mujeres silenciadas durante el franquismo

La exposición ‘Presas e Mestras. A represión sobre as mulleres na comarca de Celanova’, llega al Centro Sociocultural do Picouto, en Ramirás, el próximo 27 de julio. la muestra permanecerá abierta al público hasta el 7 de agosto.

La iniciativa está impulsada por el Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova, y pretende rescatar de la invisibilidad la historia de las mujeres represaliadas durante la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. La itinerancia del proyecto por los municipios de la comarca de Celanova pretende devolver esta memoria a los lugares en los que vivieron muchas de sus protagonistas.

La exposición reúne documentos inéditos, fotografías, expedientes oficiales así como también testimonios de familiares que permiten reconstruir las vidas de decenas de mujeres silenciadas durante casi noventa años.

La muestra se estructura a través de dos ejes: el primero se centra en las mujeres encarceladas en la prisión de Celanova, entre 1936 y 1938, convertida durante los primeros meses del golpe militar en una cárcel femenina donde se internaron madres, esposas y familiares de personas perseguidas por el franquismo. El segundo está dedicado a las maestras depuradas, víctimas de la política franquista de eliminación del profesorado identificado con los valores de la escuela pública, democrática y renovadora de la Segunda República.