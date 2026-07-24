El PPdeG homenajea a Galicia y Otero Pedrayo en el mirador de Bocarribeira

El Partido Popular de Galicia (PPdeG) vuelve a adelantar su celebración del día de Galicia, una efeméride que se da cada 25 de julio. Lo hizo en la jornada de este jueves, esta vez en el mirador de Bocarribeira, en situado en Trasalba (Ourense). Un espacio que continúa ligado a la Fundación Ramón Otero Pedrayo y que tanto sirvió de inspiración al autor, al que quisieron hacer una mención especial y rendir homenaje en el acto en ese mismo mirador al que puso nombre.

Allí estuvieron presentes varias personalidades del propio partido en Galicia, como el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, la candidata a la alcaldía de Ourense y portavoz en el Concello, Ana Méndez Gil, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, el responsable de Cultura, Lengua y Juventud, José López y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, entre otros representantes, miembros del partido y medios de comunicación.

Una vez allí, no se perdió la oportunidad para hacer un discurso en enclave electoral. Ana Méndez Gil , quien tras hablar de los muchímos personajes a nivel cultural e histórico naturales de Ourense y alabar la gastronomía y paisajes de la ciudad termal, quiso dar las gracias a Rueda y Menor. «Hace unos días que el Partido Popular confió en mí para ser la cabeza de un nuevo proyecto para Ourense y quiero agradecer públicamente la confianza depositada en mí», expresó la candidata, «además como la primera mujer del PP para presentarse a la alcaldía de Ourense.

La portavoz popular no dudó además en añadir que la ciudad merece mucho más y que vive en un «espectáculo permanente» haciendo referencia al actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

Por su parte, Luis Menor, quiso corresponder al resto de miembros del partido allí presentes y también incidió en Bocarribeira al que tildó de lugar «emblemático e histórico» así como tampoco olvidó a Otero Pedrayo, poniendo en valor a la provincia a nivel cultural. Menor alegó, citando a Xeración Nós, que es importante «reivindicar el futuro, no solo el pasado que construimos entre todos y está lleno de oportunidades».

Refirió que desde el PPdeG son «leales» con Galicia y que por ello «estáis invitados a ese futuro» en otro guiño a la candidata ourensana.

Alfonso Rueda y Luis Menor admiran las vistas del mirador de Bocarribeira. / Brevebretema

Mientras, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, quiso comenzar «mandando un mensaje».

«Seguimos viviendo en una Galicia de todos y que en el futuro tiene que seguir siendo la Galicia de todos, entonces, quieren festejar el día de todos, excluyendo a una parte creyendo que solo ellos tienen derecho a hablar en nombre de Galicia y nosotros queremos reivindicar que todo el mundo cabe en esta gran tierra», zanjó.

Él tampoco dejó fuera a Otero Pedrayo y aplaudió la esencia gallega en su «pequeño acto simbólico» que continuó al son de las muñeiras de siempre interpretadas por un a gaita en Bocarribeira.