Oímbra saborea la Feira do Pemento: «É o rei da horta»

El pimiento vuelve a ser el gran protagonista el próximo 2 de agosto en Oímbra. La presentación de la XXIX edición de la Feira do Pemento se ha celebrado este 24 de julio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

El diputado de Representación Institucional, Rosendo Fernández, ha enumerado las distintas cualidades de esta verdura a la que llama «o rei da horta»: «Ten de 100 a 200 gramos de peso, unha lonxitude de 10 a 20 centímetros, un diámetro de 6 a 8 centímetros e de 3 a 4 lóbulos de base», a lo que añadió que «pódese comer, incluso tendo colesterol, porque ten colesterol HDL, polo tanto está cardioprotexendo». Asimismo, cuenta una curiosidad de este pimiento: «Hoxe, cando se fai, frítese e é verde; e a final de mes, é vermello. Isto é un don natural».

Por su parte, la alcaldesa de Oímbra, Ana María Villarino, ha querido aclarar: «Faltou unha característica por dicir: non repite a dixestión. Podes comer a cantidade que queiras, que non o fai». También asegura que no pica, lo que lo hace apto «para cociñar tanto para doce coma para salgado», e invita a todo el mundo a acudir a la fiesta declarada de Interese Turístico Galego que se celebra cada año el primer domingo del octavo mes: «Todo aquel que se achegue, por suposto, será moi ben recibido», afirma la regidora.

Programación

El evento contará con una Exposición de Pratos de Cociña en la que los vecinos tendrán que usar el pimiento como ingrediente principal. Posteriormente, se publicarán en un recetario con los pasos a seguir. El libro con las 33 recetas distintas de la edición anterior se podrá recoger en la propia exhibición.

A mayores, la mañana contará con animación musical y la tarde con una actuación de la Charanga Támega, que dará paso al concierto de entrada libre de Rosa Cedrón: «Sempre nos gusta ter un peche de feira con música galega, porque somos un concello que nos gusta moito ir ás nosas raíces», asegura Villarino.

También habrá una comida popular a las 14 horas y diversos puestos, maquinaria agrícola, productos de artesanía, pulpeira, hinchables para los niños y niñas y degustación gratuita de pimientos durante todo el día.

Indicación Geográfica Protegida

El pimiento de Oímbra está amparado por la I.G.P (Indicación Geográfica Protegida), por lo que deben cumplir los requisitos de que las plantas pertenecerán al ecotipo tradicionalmente cultivado en la zona y procederán de productores autorizados inscritos en el registro. El material vegetal empleado se encontrará en correcto estado productivo. Deben estar en el área geográfica delimitada en la totalidad de la comarca ourensana de Verín, compuesta por los municipios de Oímbra, Verín, Castrelo do Val, Monterrei, Cualedro, Laza, Riós y Vilardevós. Es necesario inscripción en el registro y seguir las instrucciones técnicas recogidas en las condiciones y normas de aplicación.

Además, deben someterse a controles de inspección de plantaciones, almacenes e industrias, así como revisiones de documentación y control del cumplimiento de los parámetros físicos, comprobando que los pimientos recolectados se encuentran enteros, sanos, limpios y exentos de daños y heridas. También se llevan a cabo análisis multirresiduos con la finalidad de comprobar que los valores obtenidos de plaguicidas se encuentran por debajo de los límites máximos fijados por la legislación vigente para el cultivo. Los operadores tienen la obligación de declarar la cantidad de pimiento amparado por la I.G.P. realmente producida y comercializada.