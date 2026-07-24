Usó el número de su madre para hablar por WhatsApp con su pareja en Ourense pese a que una orden judicial se lo prohibía

La Fiscalía, la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo de conformidad al que dio el visto bueno un hombre de 44 años que sale condenado por un delito de quebrantamiento de medidas cautelares. La sentencia, dictada a principios de este mes por la magistrada de la plaza 1 de la Sección de lo Penal de Ourense, impone una pena de prisión de seis meses, pero aplica al encausado el beneficio de la suspensión. No puede cometer ningún nuevo delito en los próximos dos años, y además tiene que realizar 36 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Si incumple alguna de estas condiciones, el tribunal podrá revocar la suspensión y el acusado podría ser encarcelado para cumplir condena de prisión. La magistrada advirtió al hombre de las posibles consecuencias.

El 25 de octubre de 2020, un juzgado de Padrón, en la provincia de A Coruña, impuso a este acusado medidas cautelares que consistían en una prohibición de aproximarse a menos de 200 metros de la mujer que había sido su pareja. Tampoco podía comunicarse con ella por ningún medio, fuese de manera directa o indirecta, durante el tiempo en el que continuase en trámite la causa penal abierta contra este hombre.

Esas prohibiciones, notificadas al encausado, se encontraban vigentes cuando cometió el delito de quebrantamiento por el que ahora resulta condenado. La conformidad prestada por el acusado en la sala de vistas conlleva el reconocimiento de los hechos. Se declara probado que, sobre las 13:12 horas del 13 de noviembre de 2020, este hombre comenzó a mandar mensajes por WhatsApp a la víctima, utilizando para esa comunicación prohibida el número de teléfono que usaba su madre. El acusado se hizo pasar por ella, pero su engaño no dio resultado y fue descubierto.

La sentencia considera acreditado que este hombre cometió el delito de quebrantamiento «con conocimiento de la existencia y vigencia de las prohibiciones, y con ánimo de incumplirlas», según recoge el texto de la sentencia penal, que ya es firme, como todas las que resultan de un acuerdo de conformidad.