El monasterio budista de San Amaro, en Ourense, reabre totalmente reconstruido, tras el incendio de 2024

El Monasterio Chu Sup Tsang, ubicado en el municipio ourensano de San Amaro y referente de la comunidad budista en Galicia y Europa, está a punto de culminar un largo proceso de restauración. Tras permanecer cerrado durante más de dos años a causa de un devastador incendio que destruyó su inmueble principal, la comunidad monástica ha anunciado la fecha oficial de su reinauguración: el próximo 31 de julio a las 11.00 horas.

Aquel fatídico incendio se produjo en febrero de 2024 y dejó inservible la estructura central del recinto. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por el desaliento, la comunidad ha afrontado la tragedia desde la filosofía budista. Según explican desde el propio centro, el fuego supuso «una enseñanza más sobre la impermanencia» y una muestra tangible de cómo «la causa y el efecto son inseparables».

Esta adversidad coincidió en el tiempo con la ausencia física de su director espiritual y fundador, el Lama Gueshe Tenzing Tamding, quien se encontraba en un retiro privado de cinco años fuera de Europa.

Vista del exterior del monasterio ya reconstruido / Cedida

«Paciencia y aceptación»

«Un incendio que devaste tu entorno doméstico, o aún peor, la casa espiritual a la que has consagrado tu vida, ha sido un aprendizaje más para esta comunidad, pues convirtieron la reconstrucción del monasterio en una prueba práctica de las enseñanzas impartidas en la gompa —sala de meditación— desde que este se fundó en el año 2009 en Galicia», indican. Ese mensaje es «el ejercicio de la paciencia, la aceptación, la generosidad y la confianza».

Con el regreso de Gueshe Tenzing Tamding el pasado mes de enero de 2026 y la recta final de las obras, a punto de concluir, el Monasterio Chu Sup Tsang ultima los detalles para dar la bienvenida de nuevo a fieles y visitantes.

Así, según explica la comunidad budista, el evento del 31 de julio consistirá en un acto «sencillo pero profundo y significativo». La jornada incluirá unas palabras de bienvenida a cargo del Maestro, la reapertura oficial del edificio reconstruido y un gesto de hospitalidad con los asistentes, a quienes se invitará a té y kapsé (galletas tradicionales tibetanas). Además, existe la posibilidad de participar en un almuerzo comunitario previa reserva antes del 30 de julio en el teléfono de secretaría (626018014).

Este programa, que es el del retorno de un monasterio abierto al mundo, se producirá el 31 de julio a las 11.00 horas. Inmediatamente después de los actos de reapertura, el monasterio retomará su calendario habitual de cursos y retiros. El 1 de agosto a las 20.00 horas, el robledal del recinto acogerá la conferencia pública de entrada libre y gratuita bajo el título «Transformar la Adversidad», impartida por el propio Lama Gueshe Tenzing Tamding.

Posteriormente, del 2 al 8 de agosto, se desarrollará en el monasterio una nueva edición de su tradicional Programa de Estudios de Filosofía Budista.

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Desde la comunidad de Chu Sup Tsang han querido expresar su «profundo agradecimiento» a todas las personas y colectivos que han participado en el renacimiento del centro, desde los que han realizado donaciones desde diversas partes del mundo, servicios de emergencia —como los bomberos de O Carballiño, la mancomunidad y la Guardia Civil— cuya intervención fue clave para sofocar el incendio, el Concello de San Amaro y todos los vecinos de ese municipio en general por su apoyo.