Doña Letizia festeja en Ourense los 50 años de una de sus firmas de moda fetiche: Adolfo Domínguez

Era clienta asidua de Adolfo Domínguez cuando en su círculo más íntimo la llamaban simple y afectuosamente "leti" y comenzaba a despuntar como enviada especial o presentadora del telediario, y ha seguido apostando de forma continuada por la firma del modisto ourensano siendo ya Princesa y ahora Reina. Así que este vierners 24 de julio,su majestad doña Letizia visitó la factoría de Adolfo Domínguez en el Polígono Industiral de San Cibrao das Viñas, en Ourense, para ratificar esa historia de fidelidad a la firma en grandes momentos de su vida y para para celebrar con ellos el 50 aniversario de una línea creativa que ha sido, desde la década de los 70, símbolo de innovación y vanguardia. Allí se ha dado un baño de cariño por parte de la directiva y trabajadores de una marca que la ve «como una auténtica inspiración» y, en cierto modo, embajadora de su ropa y complementos, ratificaba ayer Adriana Domínguez, hija del modisto y fundador y ahora presidenta ejecutiva de Adolfo Domínguez.

Todo esto se produce días después de que la Reina haya marcado un «doble gol» a favor de la moda gallega y, en concreto, de Adolfo Domínguez, al lucir sendos vestidos de la marca y ambos en color rojo, el mismo color de la selección española de fútbol, tanto en la final España-Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey, así como en la recepción oficial a los jugadores en Zarzuela tras ganar el Mundial de fútbol.

La Reina con Adolfo Domínguez, y su familia, con parte de los trabajadores de la firma / Brevebretema

Pero la de ayer fue una mañana larga de visita, porque la Reina, que llegó luciendo un casi total look de Adolfo Domínguez, entre ellos un vestido de su última colección Zenit, de primavera verano 2026 en algodón estampado, y un bolso en color nude también de la firma, y del modelo "Dorna", se paró en todos los departamentos, quiso hablar con todos, se interesó por cada detalle, explicó Adriana, que participó como anfitriona acompañada por el propio Adolfo Domínguez, Tiziana Domínguez, Elena González, y la presencia del Secretario de Estado de Industria Jorge García Brusteaga, el Subdelegado de Gobierno Eladio Santos o Marta Nóvoa, alcaldesa del Concello de San Cibrao das Viñas, esta última haciendo honor también a la marca con un vestido de la nueva colección de Adolfo Domínguez.

Doña Letizia durante su visita a los nuevos diseños de Adolfo Domínguez / Brevebretema

Doña Letizia, que llegó como es habitual en los miembros de la familia real, a unas instalaciones vigiladas desde primera hora y en la que se extremaron las medidas de seguridad, pudo conocer de cerca los procesos creativos, la proyección internacional de la marca y sus proyectos de sostenibilidad más ambiciosos. Cierto es que faltaron unas breves declaraciones sobre su visita, que dado el férreo control de Casa Real en este tipo de visitas, fue imposible de pulsar ayer. La Reina, ya se posicionó claramente con su visita a la empresa ourensana.

Tiziana Domínguez, explica a la Reina, la confección de un nuevo diseño / Brevebretema

«Sigue viniendo personalmente a la tienda y no quiere estar en zonas VIP»

Al término de la visita, la máxima directiva de la firma gallega expresó la profunda emoción de toda la plantilla y destacó el valor simbólico e industrial que supone la presencia de la Reina en un enclave alejado de los grandes núcleos de la moda global. Adriana Domínguez arrancó su comparecencia ante los medios visiblemente satisfecha: «Hoy hemos tenido el honor de recibir la visita Su Majestad la Reina a nuestra fábrica de Ourense».

Uno de los aspectos en los que más enfatizó la presidenta ejecutiva fue la relación cercana y continuada que la Reina mantiene con la marca desde hace años, una fidelidad que va más allá de los actos oficiales. Domínguez quiso poner en valor la naturalidad con la que la monarca efectúa sus compras habituales en los establecimientos de la firma.

«Pero realmente algo que creo que es muy bonito de Su Majestad es que era clienta ya antes de ser Princesa de Asturias y luego Reina, y sigue viniendo, es clienta, sigue viniendo a nuestra tienda. Nosotros nos hemos ofrecido muchas veces a mandarle cosas y ella no quiere, siempre viene a la tienda, quiere estar pero no en ninguna zona VIP, sino con los clientes, saluda a todo el mundo, es realmente una inspiración. Así que para nosotros agradecemos mucho porque estamos celebrando el 50 aniversario y todas las personas que trabajamos en esta empresa nos sentimos muy orgullosos de esta visita», relató la ejecutiva.

Los vivas del personal

El ambiente festivo dentro de la fábrica fue otro de los puntos curiosos de la jornada. Según detalló Domínguez, los trabajadores arroparon de manera calurosa a Doña Letizia. Tras una "clase" de patronaje en la que Tiziana Domínguez le iba explicando a doña Letizia los pormenores y avances de un patrón y de un recorrido que se mantuvo en todo momento alejado de la prensa por privacidad, se produjo la foto de familia en el exterior, con una amplia plantilla en la que cerca del 80% son mujeres y en el que no faltó un "¡Viva la reina!" entre el personal.

«Le han aplaudido muchísimo al final, que ha sido muy espontáneo. Esta Reina construye país, apoya la industria, nos apoya a nosotros, una marca gallega, que estamos en Ourense, estamos en una provincia y no estamos en el centro del mundo de la moda, y el que ella venga aquí a apoyarnos en este 50 aniversario realmente es algo que nos ha llegado al corazón», manifestó conmovida Adriana Domínguez.

Ella es la tercera generación de una empresa relacionada con el mundo de la moda, que comenzó en los años 50 en Ourense su abuelo Adolfo con su abuela Josefina, al frente de una sastrería a medida que se llamaba El Faro, y de cuyo germen inicial nacería en 1974 Adolfo Domínguez. Una firma que despuntaría luego unos años después cuando el lema "La arruga es bella" ya había triunfado como concepto de belleza de lo natural gracias a dos atractivos polícias americanos, que vestían unos trajes de corte desenfadado, y con camilseta, protagonistas de la serie americana "Miami Vice" , diseños de un visionario de un rincón del mundo llamado Ourense.

La reactivación del lino gallego que ha encandilado a doña Letizia

Durante la visita, uno de los temas centrales del diálogo entre la monarca y la directiva fue el proyecto de desarrollo sostenible centrado en el cultivo y tratamiento del lino, una de las materias primas más vinculadas históricamente a la tradición textil de Galicia y a la propia identidad de Adolfo Domínguez.

Adriana Domínguez reveló el interés mostrado por la Reina en esta iniciativa, impulsada desde la Fundación de la firma: «Le ha encantado el proyecto del Lino, de la iniciativa gallega Polo Liño, que es parte de lo que estamos empujando desde la Fundación y desde la parte de sostenibilidad de la empresa y nos ha pedido que podamos involucrar a la industria. Estaba aquí un representante también del Ministerio de Industria, entonces vamos a ver si con esto también salimos de la moda y nos vamos ya a la agricultura y a las semillas y podemos hacer una industria del Lino en Galicia, que fue el lino más bueno del mundo, o sea, que a ver si somos capaces de resucitarlo».

Un recorrido detallado por el corazón creativo de una firma que está en 54 países

A lo largo de la hora y media larga que duró la visita, Doña Letizia recorrió minuciosamente cada uno de los departamentos de la nave, conociendo el proceso completo desde la conceptualización de las prendas hasta su distribución internacional.

«Le hemos enseñado a la reina todo el proceso productivo, entonces nos ha acompañado desde esta zona, que es el showroom, que es donde vendemos las colecciones a los países en los que estamos presentes, que son 54, nos compran la ropa aquí normalmente y luego hemos bajado, hemos visto el Ágora, que es un laboratorio creativo, luego hemos pasado por la zona de diseño y ella ha podido ver cómo están en el día a día creando las colecciones, pero la realidad es que ha saludado absolutamente a todo el mundo, ha dado la mano a todas las personas que trabajan en la empresa y eso ha llevado un tiempo, llevamos una hora y media o dos de visita», concluyó Adriana Domínguez.

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doña Letizia en la final del Mundial con el vestido rojo de Adolfo Domínguez / Facebook Adolfo Domínguez

No cabe duda de que esta visita de la Reina es especial para la moda gallega y para el diseñador ourensano, como así lo mostró en las redes, dándoles las gracias porque doña Letizia metió un doble gol a favor de la moda gallega en solo 24 horas. Por un lado recurrió a un vestido en rojo que ya había lucido en un acto en 2025, diseñado por Adolfo Domínguez, para un vestido de cintura marcada y diseño de silueta evasé para la final de fútbol en New Jersey. Casi veinticuatro horas después doña Letizia hacía doblete y estrenaba otro vestido también en rojo del modisto ourensano, para recibir junto con el Rey y las hijas de ambos a los ya campeones del mundo. De hecho el propio diseñador lo agradeció en sus redes.