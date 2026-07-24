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Maltrato habitual

Condenada una mujer en Ourense por constantes insultos a su madre e hija: cinco años de alejamiento tras causarles «gran temor»

«Es muy probable que tuviese su conducta condicionada por sus trastornos mentales», concede la justicia tras un acuerdo de conformidad que zanja este caso de violencia familiar

Edificio judicial de Ourense, sede del Tribunal de Instancia y de la Fiscalía.

Edificio judicial de Ourense, sede del Tribunal de Instancia y de la Fiscalía. / Brevebretema

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Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

Condena de conformidad en un procedimiento penal contra una mujer que cometió dos delitos de maltrato habitual en el ámbito familiar, conducta de la que fueron víctimas la madre y la hija de esta encausada. La sentencia, de la plaza 1 de la Sección Penal de Ourense, impone a la mujer dos años de privación del derecho a tener y portar armas, cinco años de alejamiento y prohibición de comunicación con las perjudicas, así como seis meses de prisión. La jueza suspende esta última pena —carecía de antecedentes—, con el requisito de que no cometa ningún nuevo delito en los próximos dos años.

La denuncia se presentó en 2022 y dio lugar a medidas cautelares. En la década anterior, es decir, desde 2012, la acusada se dirigió «de forma constante y habitual» a su hija y a su madre con hostilidad verbal, «enfadándose con ellas por pequeños detalles», indica la sentencia.

Insultaba a su hija, con expresiones como «hija de puta, imbécil, mala persona, tienes el carácter de tu padre, ojalá no hubieses nacido», y también era agresiva verbalmente con su madre, a la que tildaba de «puta, no eres mi madre».

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La acusada adoptó con ambas conductas violentas como empujones, «causando en ambas gran temor y desasosiego», concreta la sentencia. «Es muy probable que tuviese su conducta condicionada por sus trastornos mentales», matiza la resolución. Se aplican las atenuantes de anomalía psíquica y dilaciones indebidas.

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