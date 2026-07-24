La Asociación Bicos de Papel celebrará su segunda gala benéfica para ayudar a niños con cáncer

La Asociación Bicos de Papel celebrará el próximo 5 de septiembre su II Gala Solidaria en el Auditorio Municipal de Ourense, una cita benéfica con la que la entidad busca recaudar fondos y dar visibilidad a la labor de acompañamiento que desarrolla con niños y niñas con cáncer y también, por supuesto, con sus familias.

La gala nace con el objetivo de implicar al conjunto de la sociedad en la casa pero también que a su vez brinden el apoyo necesario a quienes atraviesan una enfermedad oncológica infantil. De la misma manera, buscan garantizar que la continuidad de los servicios que la asociación presta de manera completamente gratuita a estas familias.

A través de este evento, Bicos de Papel pretende reunir a ciudadanos, instituciones, empresas y colaboradores en una jornada marcada por la solidaridad y el compromiso social y dar visibilidad para que ni la asociación ni su causa caigan en el olvido. Desde su creación, Bicos de Papel, trabaja para ofrecer un acompañamiento integral durante todo el proceso de la enfermedad. Su labor incluye apoyo emocional y social tanto a los menores como a sus familias, además de iniciativas de humanización que contribuyen a hacer más llevadera la estancia hospitalaria y el día a día fuera de cualquier espacio médico. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y proporcionar herramientas que ayuden a afrontar una situación especialmente difícil.

Los responsables de la entidad destacan que la celebración de la Gala Solidaria constituye una de las principales vías para obtener recursos con los que mantener y ampliar estos programas de atención. La colaboración ciudadana resulta, por tanto, esencial para que Bicos de Papel pueda seguir desarrollando su actividad y llegar a un mayor número de familias que necesitan apoyo.

La asociación hace también un llamamiento a los medios de comunicación para que contribuyan a difundir esta iniciativa a través de sus espacios informativos, agendas culturales y canales de comunicación. Dar visibilidad al evento supone una oportunidad para sensibilizar a la población sobre la realidad del cáncer infantil y fomentar la participación en una causa solidaria que repercute directamente en el bienestar de los menores y de sus familias.

Con esta segunda edición de la gala, Bicos de Papel reafirma su compromiso con la atención integral a la infancia oncológica y confía en que la respuesta de la sociedad ourensana vuelva a demostrar su solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan.