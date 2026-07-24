La Asociación Bicos de Papel celebrará su segunda gala benéfica para ayudar a niños con cáncer
La Asociación Bicos de Papel celebrará el próximo 5 de septiembre su II Gala Solidaria en el Auditorio Municipal de Ourense, una cita benéfica con la que la entidad busca recaudar fondos y dar visibilidad a la labor de acompañamiento que desarrolla con niños y niñas con cáncer y también, por supuesto, con sus familias.
La gala nace con el objetivo de implicar al conjunto de la sociedad en la casa pero también que a su vez brinden el apoyo necesario a quienes atraviesan una enfermedad oncológica infantil. De la misma manera, buscan garantizar que la continuidad de los servicios que la asociación presta de manera completamente gratuita a estas familias.
A través de este evento, Bicos de Papel pretende reunir a ciudadanos, instituciones, empresas y colaboradores en una jornada marcada por la solidaridad y el compromiso social y dar visibilidad para que ni la asociación ni su causa caigan en el olvido. Desde su creación, Bicos de Papel, trabaja para ofrecer un acompañamiento integral durante todo el proceso de la enfermedad. Su labor incluye apoyo emocional y social tanto a los menores como a sus familias, además de iniciativas de humanización que contribuyen a hacer más llevadera la estancia hospitalaria y el día a día fuera de cualquier espacio médico. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y proporcionar herramientas que ayuden a afrontar una situación especialmente difícil.
Los responsables de la entidad destacan que la celebración de la Gala Solidaria constituye una de las principales vías para obtener recursos con los que mantener y ampliar estos programas de atención. La colaboración ciudadana resulta, por tanto, esencial para que Bicos de Papel pueda seguir desarrollando su actividad y llegar a un mayor número de familias que necesitan apoyo.
La asociación hace también un llamamiento a los medios de comunicación para que contribuyan a difundir esta iniciativa a través de sus espacios informativos, agendas culturales y canales de comunicación. Dar visibilidad al evento supone una oportunidad para sensibilizar a la población sobre la realidad del cáncer infantil y fomentar la participación en una causa solidaria que repercute directamente en el bienestar de los menores y de sus familias.
Con esta segunda edición de la gala, Bicos de Papel reafirma su compromiso con la atención integral a la infancia oncológica y confía en que la respuesta de la sociedad ourensana vuelva a demostrar su solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó
- Solo se fabrican un máximo 5 al año totalmente a mano y en Ourense: Así es el reloj gallego más exclusivo desde hace un siglo
- Dos heridos graves al chocar una ambulancia y un coche en A Rúa
- Acusan de agresión sexual a un celador por besar a una compañera de trabajo sin consentimiento en el hospital de Ourense
- Urbanismo climático en Ourense, la ciudad que más sufre el calor en el noroeste de España: así serán la piscina infinita y el mirador en el pulmón verde de Covadonga
- El incendio de su camión en Verín tras una avería lo delata por conducir sin carné incumpliendo dos órdenes a la vez: no tenía puntos y una sentencia le prohibía circular
- «Perdí la vista hace seis años, pero no dejé que la ceguera frenara mi vida y estudio en la UNED de Ourense mi tercer grado universitario»