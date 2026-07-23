La expedición juvenil de la Ruta Quetzal: «En Galicia tenemos suerte con el entorno natural»

Doscientos jóvenes de 16 años han disfrutado de la Ruta Quetzal entre el 28 de junio al 11 de julio de 2026. La expedición, que comenzó y terminó en Vilanova de Arousa, pasó por lugares de Galicia, Castilla y León y Portugal. Este 23 de julio, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se ha reunido con Pablo Sal y Luis Santalices, dos participantes de la Ruta Quetzal como monitor y expedicionista, respectivamente. Ambos han compartido su experiencia durante las dos semanas que estuvieron viajando: «Empezamos y acabamos en Vilanova», cuenta Santalices, aunque el recorrido no fue para nada corto. «Entramos también en Braga, luego nos fuimos para Salvaterra, después para León y subimos hasta Lugo otra vez. Hicimos la última etapa hasta Santiago de Compostela, hasta la catedral, y regresamos para cerrar en Vilanova otra vez», explica Sal.

La mayor parte del trayecto la realizaron en autobús, aunque «los días que teníamos etapas, que suelen ser tres por expedición, las hacíamos caminando», relata el monitor, «y también hicimos un trozo en kayak». La iniciativa le hace darse cuenta de «la suerte que tenemos aquí en Galicia por el entorno natural en el que nos podemos mover, y el privilegio que tenemos de hacer estas rutas en este ambiente tan adecuado, aunque sea en julio, que es cuando más calor hace».

Lo compara con experiencias anteriores que no son tan gratificantes: «Tenemos estado otros años en Extremadura, donde también hay sitios preciosos, pero a 40 grados no hay ni una sombra y nos morimos de calor». Afirma que aquí «tenemos la suerte de poder hacer rutas de 20 kilómetros aguantando; eso es lo que yo siempre agradezco de hacer las etapas de Galicia: es otro clima, que es mucho más húmedo, pero mucho más llevadero».

Por su parte, Santalices asegura que lo que más le llamó la atención fue «la historia de Doña Urraca, porque nunca había oído hablar de ella. Es decir, sabía quien era, pero no lo que había hecho, y me pareció muy interesante». La reina Urraca I de León, conocida como La Temeraria, falleció en el castillo de los Condes de Saldaña, en Palencia, en el año 1126: «Era el 900 aniversario de su muerte, por eso nuestro director decidió centrarse en su vida, porque siempre anda buscando hechos históricos para poder seguir la historia de ese año», aclara Sal, «la historia del recorrido va desde que empezó la Primera Guerra de Galicia hasta su defunción».

Los dos jóvenes están satisfechos con el resultado: «Yo al principio no quería ir y ahora lo volvería a hacer. Me lo pasé muy bien, conozco a gente de toda España y haces buenos amigos», dice Santalices. «Es una experiencia que hasta que no acabas los 14 días, no te das cuenta de lo que has vivido; a veces los primeros días quieren marcharse y el último están llorando porque no se quieren ir», añade Sal.

Proceso de selección

Aquellas personas que cumplan los requisitos de edad, hayan cursado 3º ESO o 1º FPB en España (o su curso equivalente en el extranjero) y tengan residencia en España, entran a un proceso de selección a partir de dos valores. El primero es el académico, que representa el 70% de la nota: «Te hacen la media de los cursos de 1º, 2º y 3º de la ESO», declara Santalices. El segundo es el meritorio, que computa el 30%, y se aplica a quienes estudian algún idioma, realizan alguna actividad musical o practican algún deporte.

Del valor de la suma de ambos se otorgan 190 plazas, reservando las 10 restantes para concursantes que se presenten por los municipios de Vilanova de Arousa, Catoira, Valga y Pontecesures, que constituyen la agrupación Mar de Santiago.