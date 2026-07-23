Ourense Sacro, el legado de los siglos: la nueva visita guiada que desvela los secretos de la iglesias de la ciudad, a menudo cerradas

Conocer las principales iglesias del centro urbano —entre ellas la catedral, la iglesia de Santa Eufemia, Santo Domingo y Santa María Nai— y los pequeños secretos y curiosidades que encierra cada una en menos de dos horas y como nunca se ha hecho es posible, dado que algunas de estas piezas claves de la historia de la ciudad y de su arte sacro solo abren para los cultos religiosos y suelen estar cerradas al público.

Será el privilegio de aquellos que se apunten a la nueva visita guiada «Ourense Sacro, el legado de los siglos», convocada para el 25 de julio a cargo de Virginia Osorio, coordinadora de la empresa especializada Artisplendore, encargada de la gestión turística y cultural de la catedral. Este itinerario, que incluye la catedral, la iglesia de Santa Eufemia, la de Santa María Nai y la de Santo Domingo —todas en un pequeño radio urbano del casco histórico— conforma los puntos del recorrido de estas nueva visita, para conocer «las tripas» de la historia del arte sacro.

Hasta la fecha, iglesias como Santa Eufemia, Santo Domingo o Santa María Nai únicamente abrían sus puertas para el culto divino, impidiendo que el público general pudiera apreciar detenidamente su arquitectura y patrimonio sin interrumpir las celebraciones litúrgicas. Gracias a un acuerdo con el Obispado, esta ruta permitirá acceder de forma reservada y exclusiva al interior de estos espacios fuera del horario habitual.

Los secretos ocultos

El estreno oficial tendrá lugar el día de Santiago Apóstol con un pase especial a las 12:00 horas, aunque la propuesta nace con vocación de continuidad. «Y lo hacemos aprovechando que, al ser un día de cultos en la Catedral de Ourense, no vamos a gestionar visitas en ese horario, y pensamos que era interesante realizar estas visitas que nos habían solicitado muchas personas», señala Osorio.

El recorrido, con una duración estimada de unas dos horas, promete ofrecer una perspectiva totalmente inédita, salpicada de joyas artísticas e historias que suelen pasar desapercibidas para el gran público.

Escuela antes que iglesia

Así, la iglesia de Santa Eufemia podrá disfrutarse por primera vez desde las alturas, subiendo al triforio y a la zona del órgano. En este espacio restringido, que albergó un antiguo colegio jesuita, «se conservan curiosidades como los antiguos pupitres escolares de la época y piezas de retablos en desuso, conformando una suerte de museo «secreto» cargado de encanto», explica la coordinadora.

Por su parte, conocer la iglesia de Santa María Nai, que abre de forma muy escueta para los cultos, permitirá descubrir el primer enclave de la seo ourensana y adentrarse en su histórica sacristía, un rincón habitualmente cerrado que guarda importantes vestigios de la memoria diocesana.

La visita a la iglesia de Santo Domingo descubrirá también un templo histórico cuyo retablo actual data del siglo XVIII, pero entre sus curiosidades alberga un secreto muy bien guardado: el trampantojo pintado a mano que existió tras la estructura actual y que no fue más que una solución arquitectónica pictórica a la que se recurrió en siglos pasados cuando no se disponía de presupuesto para labrar la madera, demostrando la agudeza e ingenio de la época.

Reservas

La ruta culminará hacia la una de la tarde en la Catedral de Ourense, donde los participantes podrán disfrutar con detalle de los secretos que alberga su interior. Los interesados en estrenar esta ruta de los «secretos» del arte sacro tienen de plazo hasta el día 24 de julio para reservar, llamando al teléfono 608 50 55 31 o enviando un correo electrónico a courense@artisplendore.com.

Es la primera vez que los templos principales de la ciudad abren sus puertas para conocer alguno de sus rincones ocultos.

Cerrado el cupo para ver el eclipse solar desde los balcones de la catedral

El dinamismo turístico que vive la ciudad este verano —marcado por un notable incremento del visitante individual— se refleja también en el rotundo éxito de las actividades especiales organizadas en el templo catedralicio. Artisplendore ha confirmado que ya se ha completado íntegramente el cupo de 34 personas para la observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto desde los tejados de la Catedral.

Ante la alta demanda, la organización ha previsto realizar esa misma mañana una visita guiada temática centrada en la simbología de la luz y el patrimonio sacro para aquellos que no han podido conseguir plaza en el pase nocturno. Ambas visitas serán especiales porque aprovechando el eclipse vincularán la importancia de la luz en el arte sacro.