Mantienen en la cárcel al ourensano acusado de un incendio de 578 hectáreas en Vilardevós: deniegan su puesta en libertad para «neutralizar» los riesgos de fuga y reincidencia

Seis años de prisión y el pago del coste del operativo de extinción, que ascendió a 833.786,71 euros. Es la petición de la Fiscalía contra el acusado de prender fuego de forma deliberada, el 1 de agosto de 2025, ocasionando un incendio forestal de 578 hectáreas en Vilardevós. Se desató una situación de emergencia que obligó a confinar dos poblaciones y causó la intoxicación leve de un bombero forestal. El encausado está en prisión provisional desde su detención en agosto de 2025. La Audiencia Provincial vuelve a denegar la excarcelación.

En un auto del pasado 17 de junio, el tribunal ratifica la desestimación de puesta en libertad expresada en mayo por la Sección de Instrucción de Verín, en cuya plaza 2 se han tramitado las diligencias de este procedimiento penal. «No se aportan circunstancias nuevas, relevantes y sobrevenidas que alteren el juicio de necesidad, idoneidad y proporcionalidad ya efectuado, donde se aludía a la gravedad de los hechos investigados —delito de incendio—, así como el marco penológico aplicable, lo que supone per se el mantenimiento del riesgo procesal apreciado», argumenta la Audiencia.

El auto inicial de prisión provisional contra el encausado aludía a un riesgo de fuga y de reiteración delictiva por parte de este hombre, una resolución confirmada en octubre de 2025 por la Audiencia, que recientemente, el pasado marzo, denegó la puesta en libertad. Con el avance de la fase de instrucción, los indicios iniciales contra el presunto incendiario «en términos provisorios se han visto reforzados», afirma la Audiencia ourensana.

Mantener la prisión es «proporcionado» para «neutralizar de forma eficaz» los riesgos de fuga o de que cometa nuevos incendios. Ratificar la privación de libertad procede «máxime ante el previsible enjuiciamiento que se estima ya próximo, por lo avanzado del procedimiento», finaliza la sala.

Más cuentas con la justicia

Este acusado fue condenado en 2018 por daños y en 2024 por quebrantamiento. En enero de 2027 será juzgado por amenazar de muerte a un vecino, con el que tiene mala relación, y por disparar al aire con dos pistolas. La Fiscalía solicita 22 meses de prisión en este procedimiento.