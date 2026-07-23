Leve terremoto de magnitud 2,7 en Ourense en una madrugada con tres temblores en la provincia

«Aparentemente sin incidencias. Entre que no fue fuerte y que la mayoría estaba en el primer sueño, pocos se enteraron», resume el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, sobre el terremoto de magnitud 2,7 que se registró a las 3:16 de la pasada madrugada con el epicentro en las proximidades del núcleo rural de Rairo. Según la información del Instituto Geográfico Nacional, este movimiento sísmico se produjo a una profundidad de 11 kilómetros. Fue el temblor de mayor magnitud de los tres detectados en la provincia ourensana durante la madrugada del miércoles al jueves.

Además del movimiento subterráneo con epicentro en Rairo, el Instituto Geográfico Nacional informa, en su apartado de información sísmica, de que a las 3:08 de la pasada noche se registró en Ourense un temblor de magnitud 1,6 a una profundidad de 23 kilómetros, con el epicentro situado entre Os Coiñás y Velle, en el margen izquierdo del río Miño.

A las 6:09 de la mañana se produjo otro temblor con epicentro en el municipio de Padrenda, cerca de la frontera con Portugal, en la Serra do Leboreiro. Este seísmo alcanzó una magnitud 1,6 y se registró a una profundidad de 21 kilómetros.

Siete temblores este mes en Ourense

En los últimos días, la actividad sísmica en Galicia —dentro de parámetros habituales en la zona— dejó en el municipio ourensano de A Veiga un terremoto de magnitud 2, que estuvo localizado a 12 kilómetros de profundidad y tuvo lugar a las 3:33 horas del 22 de julio. Esa jornada se detectó otro en Lugo de 2,1; misma magnitud de un temblor con epicentro en Becerreá, aunque este último sucedió el pasado día 20.

En el caso del territorio ourensano, los seísmos leves de Rairo y Os Coiñás elevan a siete el cómputo de temblores detectados en lo que ha transcurrido de julio. Con anterioridad a los de Padrenda y A Veiga se registraron otros movimientos sísmicos en Lobeira, el pasado 7 de julio (magnitud 2,2); en Beade, el 5 de julio (magnitud 2,3); así como en Chandrexa de Queixa, el día 4 de julio (magnitud 1,7).

Galicia tiene actualizado su plan de respuesta ante un eventual terremoto, si bien los riesgos derivados de los movimientos sísmicos que se puedan producir en la comunidad son bastantes contenidos. Tanto que no hace falta que ningún ayuntamiento tenga siquiera la obligación de elaborar un plan local para atender a la población ante este tipo de emergencia. Solo existe una recomendación que afecta a seis municipios. Porque la probabilidad de que se produzca un sismo en Galicia es baja, de solo el 0,2%, y además de poca intensidad con daños leves o moderados.