Sanidad
¿Y si hay un infarto?: DO pide más ambulancias medicalizadas en el rural, pues hay una para toda la provincia de Ourense
El grupo de Jácome en la Diputación lleva a pleno una moción para pedir una más, pues la única está en la ciudad
Mientras Pontevedra o A Coruña tienen 4 cada una y Lugo 3 ambulancias de este tipo en su provincia según DO
El grupo de Democracia Ourensana en la Diputación —el partido de Gonzalo Pérez Jácome— lleva hoy al pleno provincial una moción en la que alerta de que Ourense tiene una sola ambulancia medicalizada para atender a todo el rural, y está ubicada en la capital, lo que puede ser fatal, indica, «cuando cada minuto cuenta, como cuando sufres un infarto», indica el portavoz del grupo, Rafael Martínez Cachafeiro. Además hay una discriminación territorial, apunta, pues la provincia de Pontevedra tiene cuatro ambulancias medicalizadas, al igual que A Coruña, y en Lugo tienen tres. Por este motivo piden el apoyo del pleno provincial para exigir al Sergas y a la Xunta que cambien los criterios para repartir ambulancias: «No se puede mirar solo cuánta gente vive en un sitio, sino cuánto se tarda en llegar por carretera para salvar una vida».
«Depende de un helicóptero» En su explicación de motivos, Democracia Ourensana alega que «vivir en el rural de Ourense no debería significar tener menos derecho a la salud que vivir en una gran ciudad. Nuestra provincia es la más grande de Galicia y tiene la población más envejecida y los pueblos más dispersos». En el caso de Ourense, «solo tiene una ambulancia medicalizada fija para toda la provincia situada en la capital», y advierte de que comarcas como Valdeorras, Verín, Viana o A Baixa Limia «están totalmente desprotegidas. Si pasa algo grave, dependen de un helicóptero que no puede volar de noche ni cuando hay niebla o tormenta, algo muy normal en nuestro invierno», indica.
Según el portavoz municipal, «la otra opción es que el médico del pueblo tenga que dejar las urgencias del centro de salud para subirse a una ambulancia normal, desvistiendo un santo para vestir otro». Una segunda ambulancia Advierte de que «la salud de los ourensanos no puede medirse solo con estadísticas de población. La distancia y el mal estado de las carreteras también matan». Por eso, «no pedimos privilegios, pedimos que una emergencia médica se intente atender con la misma rapidez en una aldea de Ourense que en el centro de Santiago o Vigo».
Por todo ello, además de pedir un paso adelante de Xunta y Sergas y que actúen, la moción de DO pide el apoyo del pleno de la Diputación para «reclamar que se ponga como mínimo una segunda ambulancia medicalizada fija en el interior de la provincia, en zonas clave como Verín y Valdeorras, para que nadie se quede descolgado, y una de soporte vital básico en la ciudad de Ourense».
También «pedir refuerzos urgentes con ambulancia de enfermería avanzada mientras se consiguen las unidades médicas completas». Por otro lado, solicitan que se envíen propuestas al presidente de la Xunta y al conselleiro de Sanidade «para que tomen las medidas oportunas y cumplan con lo solicitado en los puntos del acuerdo».
Un pleno de mociones
Las mociones serán las que centren el orden del día del pleno de la Diputación de Ourense convocado para las 10.00 horas de este jueves. Así, el grupo del PP presenta una moción en la que insta a Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, a mantener y rozar el entorno de las vías e infraestructuras con productos fitosanitarios para evitar incendios, como ha ocurrido ya este verano, con incendios que, además del daño natural, afectaron a la circulación ferroviaria. Otra moción del Grupo Socialista propondrá a la corporación su apoyo para impulsar un plan que brinde colaboración a los concellos para controlar el estado de edificaciones en estado de ruina o riesgo de derrumbe. También el BNG presenta una moción demandando medidas administrativas y legales para la regularización de propiedades rústicas y urbanas en estado de abandono, «como una herramienta de protección de los núcleos rurales», indica la moción nacionalista.
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