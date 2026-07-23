Llega «Re-Unión», el festival alternativo de las fiestas de A Ponte

Las fiestas del barrio de A Ponte dieron su pistoletazo de salida en la jornada de este jueves proponiendo unas jornadas de verbenas, atracciones y, por primera vez, una iniciativa autogestionada por jóvenes ourensanos y canarios en el Campo de A Feira ( Rúa Feira Nova, 29).

Este evento alternativo, que tiene por nombre «Re-Unión», tendrá la misma duración que las propias fiestas con un horario de 16.00 hasta las 04.00 horas y la entrada será completamente gratuita al público. Entre sus propuestas destacan las batallas de «freestyle» o batallas de gallos, una exhibición de baile por parte de la escuela de danza «Only You» y muchos Dj’s marca Galicia para amenizar la velada, entre otros. Contarán, además, con una foodtruck en el recinto de forma permanente y para la jornada de este sábado habrá hasta una pulpeira.

Héctor Acebes se enorgullece de poder traer este evento al barrio al que nació y agradece las facilidades brindadas por el Concello de Ourense a la hora de proveer un espacio y un horario propio para hacerlo.

Relata que hace años ya había montado algo parecido, pero que la asociación con el canario Fernando Cardona para montar juntos su promotora de eventos «Modular Events», fue decisivo a la hora de llevar a cabo la iniciativa en colaboración con Eventos Galicia y el colectivo ourensano «Bang’a’Rang», entre otros.

Animan a la gente a participar y a poner en valor este tipo de iniciativas en Ourense ya que esto «no es por el dinero», sino por seguir fomentando la cultura entre todos. «Creo que nunca se ha hecho algo así en Ourense, al menos en el núcleo urbano», explica Acebes, «si la gente lo apoya, podrá haber más iniciativas gratuitas como esta».

Así, entre las actividades de este festival autogestionado, ofrecen la posibilidad de participar en un micro abierto al que todos podrán apuntarse poniéndose en contacto con ellos a través de @eventosgalizaoficial.

El festival alternativo «Re-Unión» en el Campo da Feira de Ourense tendrá su propio Dj set / Brevebretema

Mientras, la programación ordinaria de las fiestas de A Ponte comenzarán con el espectáculo «Quimera» de Pablo Méndez este jueves a las 22.15 horas, seguido de la orquesta Combo Dominicano a las 23.30 horas.

Este sábado, Pedro Volta se encargará de hacer un homenaje a Houdini a las 22.00 horas y La Misión estará en dos tramos debido a los fuegos artificiales de las 23.59 horas, finalizando a las 02.15 horas. El domingo, será la orquesta París de Noia la encargada de cerrar las fiestas de este verano.

Conviene consultar los cortes de tráfico ya que varían según el día, sin embargo, se mantendrá la prohibición de aparcar en las calles: Vicente Risco, Eulogio Gómez Franqueira, Beato Sebastián Aparicio, San Pedro Mezonzo, el final de San Rosendo, Casilla, Avenida de Santiago y Basilio Álvarez, debido a las atracciones disponibles.n