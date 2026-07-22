La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó

«Tristes tristes no estamos, porque nunca pensamos que Julio Iglesias pudiera veranear en Vilariño ni pasear por el pueblo. ¿Qué se le pierde aquí? A nosotros no nos afecta que venda la casa; es su vida, pero sorprende que pasaron más de un año de obras, incluso nos dio 1.000 euros para las fiestas de San Roque, que son en agosto, y la va a vender sin siquiera conocerla», explica una vecina de este pequeño pueblo del concello ourensano de Piñor donde el cantante de raíces gallegas compró una gran mansión con estética de pazo gallego al que fuera alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, y su mujer, Ada Arroyo, y que ahora vende sin siquiera llegar a conocerla.

Un año después del revuelo internacional creado tras saberse que uno de los cantantes españoles más internacionales, y con propiedades de lujo en los puntos más «in» del planeta, había comprado esta casa en un pueblo gallego de 20 habitantes, finalmente en Vilariño, la vida sigue igual, haciendo uso de una de las primeras canciones del cantante. Ni se ha visto a la gran familia Iglesias ni se la espera. Julio no ha llegado a pisar el pueblo en un año en el que sus dolencias y problemas de movilidad se habrían acentuado, según confirmaron amigos como el periodista Carlos Herrera, y tuvo que enfrentarse a la denuncia en España de dos extrabajadoras por supuesta agresión sexual. Un episodio que supuso un duro golpe para el cantante ya octogenario, aunque finalmente quedara archivada por Fiscalía.

¿Por cuánto se vende la mansión de Julio Iglesias en Ourense?

El portal inmobiliario Lucas Fox tiene desde hace días en su web esta vivienda de la que se elude el precio, solo se da para compradores interesados, aunque se había especulado que hace un año el cantante la había adquirido por unos 5 millones de euros.

La vivienda central tiene 1.600 metros construidos; 16.000 de finca, que combina árboles centenarios con zonas lujosas y pulcramente ajardinadas; 13 cuartos de baño –esto parece ser una debilidad en la saga de los Iglesias y Preysler– biblioteca, gimnasio, jacuzzi, piscina y decenas de dotaciones más.

La piscina requirió «mucho tiempo de obras, porque era de tres metros de fondo y la dejaron con muy poca altura para que él pudiera entrar caminando», indica una vecina. Una realidad que atestiguan las fotos del portal inmobiliario. En las imágenes se ve la especie de pasillo central con barandillas que llega a mitad del vaso.

Un carro de vacas gallego en medio del salón

A ello se suman «un pabellón de verano y otro de invierno». «La casa ya era espectacular; cómo sería de grande antes de venderla que había hasta un carro de vacas gallego en medio del salón como decoración», indica una persona que entró a llevar suministros.

«Y no sabe usted la cantidad de camiones de agua que tuvieron que pasar para poder llenar de nuevo el lago; ahí antes tenían de todo, faisanes, cisnes, y ranas que croaban toda la noche», completa.

Los vecinos de Vilariño, donde la familia Cabezas sigue teniendo la titularidad del pazo solariego próximo a la casa, no quieren hablar, pero en la comarca se lo saben todo al dedillo.

Toncho Nava, exjugador del Madrid y amigo de infancia de Julio, es el que ha estado desde febrero del año pasado hasta hace pocos meses viviendo en uno de los pabellones de la mansión ahora en venta. «Fue Toncho el que dio 1.000 euros para la fiesta de San Roque en nombre del cantante», explican los vecinos.

En el interior sigue aparcado el carrito de golf que «habían mandado comprar para que Julio recorriera la finca; incluso se habló de que iban a comprar más terrenos colindantes por privacidad, pero...¡ahí queda todo!. Este no está en situación de desplazarse tan lejos», argumenta un vecino ante el portalón el de la mansión del cantante que ha sido este año el «photo call» de muchos curiosos.