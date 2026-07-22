El conselleiro de Sanidade se reúne con médicos del hospital de Ourense por el plan para reforzar Urgencias ante la grave carencia de facultativos

Desde el pasado jueves, la experiencia profesional en el servicio de Urgencias del hospital universitario de Ourense computa el triple por cada mes trabajado que la puntuación que se establezca con carácter general en futuros procesos selectivos o concurso de traslados del Sergas. Esta ventaja competitiva es el aliciente con el que la Consellería de Sanidade quiere captar facultativos para paliar el grave déficit actual de plantilla en la unidad en Ourense, con solo la mitad de las plazas ocupadas de un cuadro con medio centenar de puestos de doctores. El plan se materializará con un concurso de méritos en el que la Xunta convocará un total de 25 plazas.

La administración ha aplicado otras medidas para garantizar la asistencia. Por una parte, contratos de interinidad por acumulación de tareas. Por otra, con un programa especial de refuerzo con la llegada de médicos de otros servicios de Urgencias de Galicia, que perciben un incentivo económico por acudir a Ourense y apoyar la asistencia. En el contexto actual de dificultades, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se reunió este miércoles en el CHUO con profesionales del centro, con varios jefes de servicio en la sala. También asistieron el gerente del Servizo Galego de Saúde, Luis León, y el director de Integración e Innovación Asistencial del Sergas, Alfredo Silva. Los acompañó el gerente del área sanitaria provincial, Santiago Camba. El conselleiro expresa su agradecimiento a los profesionales del hospital de Ourense y a los que acuden desplazados desde otras áreas sanitarias. «Co seu esforzo e compromiso están a manter a calidade asistencial dos servizos de Urxencias do hospital ourensán», considera la Xunta.

El objetivo de la convocatoria de 25 plazas de médico en las Urgencias del CHUO es captar el mayor número de profesionales posible. Esta oferta pública de empleo, con una discriminación positiva hacia el hospital ourensano en el cómputo de la experiencia profesional en el servicio de Urgencias, tiene amparo normativo en la ley autonómica de medidas extraordinarias para proveer puestos de difícil cobertura en la sanidad gallega, como ocurre en el CHUO con la unidad que atiende a pacientes con cuadros agudos y emergentes. El Parlamento de Galicia aprobó el 7 de julio la consideración de difícil cobertura para las plazas de medicina de Urgencias en el CHUO.

Con la mitad de plantilla cubierta, la asistencia no se detiene. Hay una media diaria de 250 pacientes adultos que acuden a este servicio. El envejecimiento de la población de la provincia ourensana, más acusado que en el resto de Galicia, conlleva que una parte de los enfermos que requieren asistencia urgente sean personas de edad avanzada, con una o varias patologías crónicas, que en ocasiones sufren cuadros de descompensación que requieren atención.

Una ambulancia en el acceso al servicio de Urgencias del hospital de Ourense. / Brevebretema

Los médicos urgieron «medidas contundentes que acaben con la precariedad»

El conselleiro de Sanidade mantuvo una reunión de trabajo con los profesionales del hospital de Ourense a última hora de la mañana de este miércoles. Gómez Caamaño explicó al personal presente la «próxima convocatoria», según palabras de la Xunta, del concurso de méritos que intentará cubrir las 25 plazas vacantes de facultativos de Urgencias en el hospital principal de la provincia. La meta es que este movimiento administrativo logre una dotación «estable» de médicos en la unidad.

Ante el problema de déficit de doctores en el servicio, el Sergas se ha decantado por la modalidad del concurso de méritos, que se limita a una valoración de la experiencia y la formación de los candidatos, sin necesidad de superar el examen de una fase de oposición. Sanidade explica que ha elegido esta vía «para responder coa maior celeridade á necesidade de persoal que ten actualmente este servizo».

El Colegio de Médicos de la provincia advirtió hace dos semanas de que la situación es «crítica» y apremió a la Xunta a tomar «medidas contundentes que acaben con la precariedad» en el servicio, con una dotación de «plantilla suficiente, consolidada y estable que facilite mantener una asistencia de calidad a los ourensanos».

«La conversión del servicio de Urgencias de Ourense en un centro de difícil cobertura, o incrementar la contabilización del tiempo trabajado, son medidas que pueden ayudar a mejorar la situación, pero son medidas a largo plazo y escasas dadas las necesidades actuales», indicó el colegio profesional.

Sanidade esgrime las mejoras retributivas y de las condiciones de trabajo de los médicos de Urgencias de la red de hospitales del Sergas. Desde el año 2024 se ha producido un incremento de 149 plazas y se han aprobado, recientemente, avances laborales y económicos, que conllevan una mejora retributiva media de 3.560 euros anuales para cada profesional facultativo de Urgencias hospitalarias.

Galicia ha conseguido fidelizar más del 77% de los MIR que terminaron este año su formación, un porcentaje que asciende al 84% en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, en la cual 29 nuevos facultativos decidieron incorporarse a los servicios de Urgencias hospitalarias gallegas.

Este año, por primera vez, están formándose en los servicios de Urgencias de la comunidad un total de 6 MIR, uno de ellos en Ourense. El próximo curso Galicia volverá a convocar la mayor oferta de formación sanitaria especializada de su historia, con 725 plazas, de las que 24 corresponderán a la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.