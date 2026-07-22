21 policías de plantilla y 8 en prácticas refuerzan la comisaría de Ourense, con un 40% de denuncias al día por ciberdelincuencia: «Hay fraudes con IA»

Un número importante de los delitos se cometen en la red, con los delincuentes a cientos o miles de kilómetros de distancia, con el dinero huyendo a velocidad endiablada a terceros países. El balance más reciente de seguridad ciudadana publicado por el Ministerio del Interior indica que los ciberdelitos representaron el 20,6% de las infracciones penales que se registraron en España entre enero y marzo de 2026. En Galicia y en la provincia de Ourense el porcentaje superaba el 27% al cierre del primer trimestre. Pero la comisión de actividades ilegales a través de medios telemáticos no deja de aumentar. «Entre un 30 y un 40% de las denuncias diarias son por ciberdelincuencia», afirma el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Ourense, Juan Cástor Vázquez. «Hago una llamada a la sociedad para que tengan mucho cuidado, porque los engaños están cada vez más perfeccionados. La IA participa de forma importante en los fraudes», advierte el responsable policial. «Es necesario tener mucho cuidado con cualquier movimiento que hagamos con nuestros aparatos electrónicos y con nuestra actividad económica», incide.

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, recuerda que existe un teléfono específico puesto en marcha por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe): es el número 017, que ofrece información básica. «Calquera persoa que poida ter dúbidas ou lle cheguen mensaxes ou chamadas sospeitosas, ou nas que lle pidan datos persoais, bancarios ou teléfonicos, que chame inmediatamente ao 017 e recibirá asesoramento», resalta Santos.

La tarea de prevención de la delincuencia en la ciudad se verá reforzada con la llegada de 21 nuevos agentes de plantilla, destinados con el último concurso general de méritos —uno de ellos ejercerá en Verín, en la Unidad de Extranjería y Documentación—, así como con el apoyo durante nueve meses por parte de 8 policías que inician el periodo de prácticas —siete de ellos son ourensanos—, y llegan «preparados para actuar na rúa», tras la formación recibida en la academia de la institución en Ávila. Continuarán su preparación con un aprendizaje práctico en distintas unidades y brigadas, bajo la supervisión de mandos experimentados.

Su presencia servirá para «optimizar la seguridad ciudadana en un periodo de gran afluencia de personas, especialmente en zonas turísticas y de ocio. Aportan un valioso apoyo operativo a los efectivos policiales ya consolidados, participando en tareas de vigilancia, prevención y respuesta, bajo la supervisión de agentes experimentados», destaca la comisaría.

«É unha mellora desde o punto de vista cuantitativo e cualitativo, tralo compromiso adquirido polo ministro Marlaska hai uns meses», afirma el subdelegado Santos, que dio la bienvenida este miércoles a los nuevos policías asignados a la comisaría provincial, en un acto junto al comisario provincial y al jefe operativo, el también comisario Alberto Vidal. «Supón un valor enorme para a seguridade e as garantías das liberdades e os dereitos dos cidadáns de Ourense. Ademais é un compromiso coa mellora das condicións laborais dos policías nacionais na comisaría». Santos considera que «Ourense vai seguir sendo unha cidade cuns índices de criminalidade baixos, sobre todo se os comparamos con provincias análogas do resto de España», indica el representante provincial del Ejecutivo.

El comisario provincial, Juan Cástor Vázquez, conversa con el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, en presencia del jefe operativo provincial, el comisario Alberto Vidal. / Brevebretema

Más patrullas en la calle

La llegada de los 21 nuevos agentes de plantilla reforzará principalmente la Brigada de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de crear, «en un futuro inmediato», el grupo al completo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que en Ourense ha sido un subgrupo desde su implantación en el año 2016. El refuerzo elevaría la dotación final a 30 efectivos, incrementado la capacidad operativa en materia de prevención, mantenimiento de la seguridad ciudadana y orden público.

La UPR es una unidad polivalente y versátil, que puede actuar en distintos ámbitos, desde la evitación de la pequeña delincuencia, con labores de vigilancia y disuasión para impedir y detectar —por ejemplo— robos, hurtos y trapicheo de drogas, hasta ofrecer apoyo operativo a grupos de investigación, además de estar preparada para el control del orden público de baja y media intensidad, en manifestaciones y actos multitudinarios.

«Se creará el grupo de la UPR, que tanto demandaba la sociedad ourensana, en los próximos meses, una vez que recibamos el material necesario para dotar individualmente y de forma colectiva a este grupo», explica el comisario. En concreto, furgonetas equipadas más medios materiales tipo antidisturbios. «Mientras tanto, desarrollarán labores de seguridad ciudadana, con un refuerzo de patrullas en la calle», afirma el jefe.

La cifra de policías en la comisaría ascenderá «a una cantidad cercana a los 273 funcionarios, que es el catálogo que tenemos, en el que no estamos al 100%. Queda un 8 o 9% de vacantes. En el mismo concurso general de méritos se han marchado otras personas, pero el saldo es altamente positivo», indica Vázquez.

En sus tres años de experiencia como comisario provincial ha constatado que en Ourense se registra «por una parte, un tipo de delincuencia de carácter itinerante en estos meses de vacaciones, porque Ourense es una ciudad que se vacía en verano y pueden existir robos en viviendas, así como una delincuencia muy específica. Nuestra criminalidad estándar está muy asociada al mundo de la droga. Estamos trabajando continuamente con un operativo constante en la zona de A Ponte y O Vinteún», subraya Vázquez. En los seis primeros meses de este año, el número de hechos registrados en la ciudad de Ourense había descendido un 3%, según datos de finales de junio.

«Continúa a tendencia da baixada que se observou no primeiro trimestre, sobre todo en tipoloxías de delitos como roubos en establecementos e roubos contra as persoas», añade el subdelegado. «Os valores son baixos en comparación con cidades análogas e capitais de provincia en canto a número de habitantes», reitera Santos.