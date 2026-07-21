Personal de Urbanos Ourense exigen cobrar a tiempo: "somos 130 familias las que sufrimos esto"

El descontento y la incertidumbre han tocado techo entre los trabajadores de autobuses urbanos de Ourense, quienes hoy decidieron concentrarse frente a la nave que posee la empresa en la estrada Castro de Beiro, Quintela, con una pancarta que rezaba «Avanza culpable coa nómina puntualidade».

Desde la plantilla, Rubén Mouro, presidente del comité de la empresa, explica que la situación se debe a los atrasasos que llevan sufriendo desde hace tres meses a la hora de percibir su nómina y, también, a la discusión que mantienen entre el Concello de Ourense y el grupo Avanza, empresa concesionaria de este servicio ya que ambas, asegura, se pasan la pelota y los usan a ellos mismos como «moneda de cambio» mientras se pelean y ellos siguen siendo los «mayores afectados sin cobrar».

Avisan de que aún no tienen pensado dejar a la ciudadanía sin servicios pero que «por ejemplo, el autobús de refuerzo a Oira, que ahora hace falta, la empresa no lo van a poner por este tipo de problemas», concreta Mouro.

La situación normal era la de cobrar su salario a final de mes, explica Mouro: «nuestro computo cierra los días 23 de cada mes y estabamos cobrando en torno al día 30. Nunca hubo ningún problema, pero llevamos tres meses cobrando a día 4 o día 5. Si es cierto que la van pagando, pero con retraso», concreta que esta negligencia de retrasos cada mes afecta a «unas 130 o 135 familias que sufriendo», según Mouro.

La situación se vio agravada cuando el pasado martes día 14 de julio, el grupo Avanza emitió un comunicado mediante el cual responsabilizaban al Concello de Ourense podría afectar a la paga extra de julio que reciben estos trabajadores. «este mes tenían que pagarnos a día 15 la paga extra, hoy que es 21 todavía no hemos visto un peso», asegura el presidente.

Una deuda que vino ratificada por una sentencia judicial firme de 14 millones de euros debido a varias facturas pendientes de los pasados ejercicios 2024, 2025 y lo que va de este 2026.

«Sabemos ciertamente que en el pleno del pasado día 16 de junio que se aprobó por mayoría, una reparo de 3,5 millones de euros para pagarle a Avanza y que ellos nos paguen a nosotros. A día de hoy, la empresa dice que no cobró nada entonces no sabemos quién miente, si Avanza o el Concello», explica Mouro quien añade, «es curioso que nosotros tengamos que trabajar con una puntualidad, con un horario... pero que dependamos de la puntualidad de pago de la empresa», critica desde un comité que ya no puede esperar más.