La Ronda Este de Ourense avanza hacia su finalización con un nuevo tramo de 1,5 kilómetros y 12,7 millones de euros de inversión

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, estuvo presente en el acto de licitación del último tramo de la ronda este en la jornada de este martes, momento en el que destacó el papel que ha de desempeñar la estructura de cara a mejorar la movilidad ourensana asegurando que este proyecto supondrá a los vecinos el poder "hacer conexiones muy importantes" en menos tiempo y quiso recordar los detalles de dicha licitación que contará con una inversión de 12,7 millones de euros (que podrían llegar a ser aproximadamente 13 millones) destinados solamente al último tramo que tendrá una longitud en total de 1,5 kilómetros y que servirá para conectar Bemposta con la N-525, facilitando el acceso a la zona sur de la ciudad, los polígonos industriales y también permitirá su conexión con la autovía A-52.

Lo hizo en la carrtera OU-105 concretamente en la rotonda de Bemposta acompañado por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, del presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, de la alcaldesa de San Cibrao das Viñas, Marta Novoa, y del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ourense, Aníbal Pereira. Allí, el presidente concretó desde una carpa con el resto de representantes políticos que dicha infraestructura estratégica servirá para mejorar la movilidad en la ciudad y su área metropolitana.

El plazo de ejecución será de 30 meses

Así, Alfonso Rueda explicó que dentro de este proceso de licitación, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de septiembre y que el objetivo es adjudicar las obras de este tramo antes de que finalice este año 2026, Mientras, el desarrollo de la ejecución está prevista para que la empresa que lo lleve a cabo pueda resolverlo en un plazo de 30 meses teniendo en cuenta que se trata de "una obra compleja", aseguran, si bien desde el PPdeG quisieron poner en valor que pese a su dificultad y que se va a llevar a cabo en una zona urbana "no se lleva por delante a ninguna casa" durante el periodo que dure la construcción.

Rueda destacó que esta actuación permitirá reducir el tráfico en el centro de Ourense, acortar los tiempos de desplazamiento y mejorar la seguridad vial puesto que El nuevo tramo permitirá unas mejores conexiones a los municipios de Ourense y San Cibrao das Viñas y completará la conexión desde Bemposta hasta la N-525. De esta forma, ofrecerá una salida más directa hacia la zona sur de la ciudad, los polígonos industriales y la autovía de las Rías Baixas. Por lo tanto, la conexión tendrá un alcance metropolitano y provincial, ya que enlaza varias de las vías más utilizadas del entorno de Ourense.

El ejecutivo gallego incidió en que esta actuación se enmarca en el esfuerzo que está realizando la Xunta para mejorar las infraestructuras viarias de la provincia de Ourense, en las que está invirtiendo más de 35 millones de euros. Así, además de la Ronda Este, citó otros trabajos como los que se están llevando a cabo en la OU-540, entre Celanova y Bande, ya en obras; en la OU-533, entre A Gudiña y Viana do Bolo, en fase de información pública; o en la senda peatonal de la OU-402, en Reza, en el municipio de Ourense, también en obras.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, calificó la licitación como la culminación de la gran transformación de la movilidad de Ourense, al considerar que beneficiará a cerca del 50 % de la población de la provincia. Subrayó que la nueva ronda mejorará las conexiones con puntos estratégicos como el complejo hospitalario, el campus universitario y los principales accesos a la ciudad, además de favorecer la competitividad económica y la calidad de vida de los habitantes.

En conjunto, ambas administraciones presentan la Ronda Este como una infraestructura clave para mejorar la movilidad, impulsar el desarrollo económico y reforzar las conexiones de Ourense y su entorno, resaltando que este tipo de trabajos en las infraestructuras viarias obedecen a una doble apuesta: por un lado, mantener en buen estado la red de carreteras autonómicas, un campo en el que, también quisieron recordar en este momento, el Gobierno gallego está invirtiendo 54 millones de euros en este ámbito; y por otro lado, poner en marcha nuevas conexiones, como esta Ronda Este, para facilitar la vida de la gente, mejorar la movilidad y aumentar la seguridad vial. Así, la Administración autonómica está destinando 170 millones de euros a construir nuevas vías de altas prestaciones. El presidente autonómico, que culminó con que “hay que seguir invirtiendo”, remarcó que “si tenemos colaboración de las otras administraciones, todo es más sencillo y todo es mucho más rápido”.