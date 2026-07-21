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Dos heridos graves al chocar una ambulancia y un coche en A Rúa

Ambos vehículos colisionaron frontalmente en la N-120

Pendientes de realizarse las pruebas de alcohol y drogas a ambos conductores, un hombre y una mujer

Intervención de los equipos de emergencias en el accidente de tráfico con dos heridos graves registrado en A Rúa, Ourense.

Intervención de los equipos de emergencias en el accidente de tráfico con dos heridos graves registrado en A Rúa, Ourense. / Guardia Civil

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R. O.

Dos personas han resultado heridas de gravedad en una colisión frontal entre una ambulancia y un turismo en A Rúa, en Ourense. Ambos conductores tuvieron que ser excarcelados y trasladados al hospital.

Tal y como ha indicado la Guardia Civil de Ourense, a las 11:39 horas de este martes, un turismo Volkswagen Golf y una ambulancia Peugeot Boxer de la Cruz Roja colisionaron frontalmente en el kilómetro 465 de la N-120.

Ambos conductores tuvieron que ser excarcelados de sus respectivos vehículos y resultaron heridos de gravedad. La conductora del turismo fue trasladada en ambulancia al Hospital de O Barco de Valdeorras, mientras que el conductor de la ambulancia fue movilizado en helicóptero medicalizado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

En este sentido, en los vehículos no viajaban más ocupantes en el momento del accidente. Ambos heridos se encuentran actualmemente estabilizados.

Según ha ampliado el 112 Galicia en su boletín informativo, en el operativo que se desplazó hasta el punto participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos y el GES de Valdeorras, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de A Rúa, así como los servicios de mantenimiento de carretera.

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Con todo, la Guardia Civil ha indicado que está pendiente de realizarse pruebas de alcohol y drogas a ambos conductores.

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