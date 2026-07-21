La Fiestas de A Ponte unen la tradición de las verbenas y la música alternativa

El barrio ourensano de A Ponte se prepara para vivir sus grandes fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol, que se desarrollarán del 24, 25 y 26 julio de 2026. Durante tres jornadas, las calles principales del barrio se convertirán en el epicentro del ocio y la música, combinando las orquestas más aclamadas de la verbena gallega con la puesta en marcha de un nuevo espacio cultural y vanguardista en el Campo da Feira. Se trata de Re-Unión, que llega como una propuesta de música urbana, electrónica, dj, grafiti en vivo, entre otras propuestas, que llega con la intención de quedarse como cita estable en la que no faltan otros ritmos y propuestas alternativas como el breakdance.

La programación oficial desplegará desde la noche del viernes 24 de julio espectáculos de primer nivel, con apoyo económico del Concello. La jornada de apertura arrancará a las 22.15 horas en el Parque Ribeira de Canedo con la propuesta de teatro y artes de calle «Quimera», a cargo de la compañía Pablo Méndez. A continuación, a las 23.30 horas, la Avenida de Santiago acogerá la primera gran cita bailable con la actuación de la orquesta El Combo Dominicano.

El sábado 25 de julio, día grande en honor al patrón, abrirá con la con la tradicional procesión y la posterior misa solemne en la iglesia de Santiago de As Caldas, en un día festivo en Galicia.

Además, la Avenida de Santiago vibrará de 22.45 a 23.45 horas con el primer pase de la orquesta La Misión. Justo al término de este bloque, a las 23.59 horas, se lanzará la habitual tirada de fuegos artificiales en las inmediaciones del Puente Romano.

La noche continuará a partir de las 00.15 horas con el segundo pase de La Misión, mientras que en la calle Vicente Risco la animación correrá a cuenta de la sesión de DJs de A Gramola de 00.15 a 03.15 horas. Como broche de oro, el domingo 26 de julio la orquesta París de Noia ofrecerá su espectáculo en la Avenida de Santiago entre las 21.00 y las 00.00 horas.

Pero este año llega Re-Unión una propuesta alternativa que nace dentro de las fiestas con vocación de continuidad y permanencia para los próximos años. Ubicado en el mencionado Campo da Feira, este recinto ofrecerá durante los tres días una programación continua volcada en la música urbana, la electrónica, el graffiti en directo y la exhibición de artes de calle.

El evento está promovido por la firma ourensana Eventos Galiza en alianza con la promotora tinerfeña Modular Events, además de colaborar con colectivos de la zona como la promotora de batallas de freestyle La Banda Bani o la escuela de baile del propio barrio ka furna Only You, especialista en breakdance.

Un apoyo al comercio y talento local

Re-Unión es un proyecto que nace para, dentro de las fiestas del barrio de A Ponte, ofrecer un evento alternativo y diferente. Lo que busca, como filosofía, es el apoyo al comercio, al talento y al arte locales «que a veces escasea o sufre mucho». «Por eso le pusimos este nombre, por esa pequeña reunión de toda esa gente a la que no le dan tantas facilidades», explica Kenya Cerqueiras, de Eventos Galiza y cabeza responsable de la iniciativa.

La oferta del Campo da Feira no se limita a la creación urbana para los jóvenes. La cita rescata también la histórica tradición de la música electrónica ourensana, citando a reconocidos pinchadiscos veteranos que actuarán con formato de vinilo, junto a figuras emergentes locales y artistas invitados desde Canarias. El recinto contará además con una infraestructura profesional de iluminación, sonido y tarimas, completando la experiencia con zonas gastronómicas atendidas por foodtrucks procedentes de la propia provincia.

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«No venimos a pisar la emoción de nadie ni a quitar espacio. Queremos dinamizar el Campo da Feira de forma multicultural, donde conviva la gente que va a comer el pulpo o la carne o caldeiro con quienes vienen a escuchar electrónica clásica o a ver exhibiciones de baile. Es esa unión bonita a la que aspiramos», concluyen los organizadores sobre este nuevo capítulo en las celebraciones de A Ponte.