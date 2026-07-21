Delincuencia
Cae en Ourense uno de los cinco detenidos de la banda criminal «El Tren de Aragua»: asaltaban en las viviendas, a punta de pistola, a personas de alto poder adquisitivo
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil desarticula una organización criminal que traficaba con drogas y empleaba violencia e intimidación para coaccionar a las víctimas y robar joyas y dinero
R. O.
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular a una organización criminal, «El Tren de Aragua», dedicada presuntamente al tráfico de drogas y a cometer robos violentos. Hay cinco detenidos y cuatro de ellos ingresaron en prisión provisional por orden judicial. En Ourense se practicó una de las detenciones y también se realizó uno de los seis registros de esta macrooperación, bautizada como ‘Plastia’.
La investigación se inició en el mes de enero de este año, tras un asalto ocurrido en una vivienda de una urbanización de lujo, en una localidad próxima a la ciudad de León. Los delincuentes se apoderaron de piezas de relojería y joyas exclusivas con un valor de más de 100.000 euros, además de llevarse 10.000 euros en efectivo.
Para cometer este asalto esgrimieron un arma de fuego, empleando especial violencia e intimidación contra los moradores de la vivienda, entre los que se encontraban menores de edad. Además, intentaron sin éxito realizar repetidas transferencias a distintas cuentas desde los teléfonos de las víctimas.
Según las autoridades, los delincuentes seleccionaban a las víctimas entre perfiles de ciudadanos con alto poder adquisitivo, haciendo un estudio previo de sus movimientos, para abordarlas en las inmediaciones del domicilio, amordazarlas, atarlas de pies y manos con bridas y cinta adhesiva, además de amenazarlas con armas de fuego. Para dificultar la investigación usaban pasamontañas y vehículos sustraídos y con placas de matrícula falsificadas, vehículos que incendiaban tras cometer el robo.
Los agentes de la Guardia Civil y la Policía llevaron a cabo un total de seis registros entre Madrid, Tenerife, Ibiza y Ourense. Hubo cinco detenidos en Ciudad Real, Ibiza, Tenerife, Madrid y la ciudad de As Burgas. Se investigan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia e intimidación en el interior de vivienda, tenencia ilícita de armas, lesiones, daños, detención ilegal, robo de vehículo, así como delitos contra la salud pública.
En los operativos han sido incautados una gran cantidad de móviles, 50 cartuchos de arma corta, más de 5.700 euros, placas de matrícula falsas, más de 500 gramos de cocaína rosa, 182 gramos de MDMA y más de 100 pastillas, entre otros efectos.
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