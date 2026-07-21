«La idea es juntarse y dejar salir a nuestro niño interior»: así es el local Art Dritt Studio, famoso por sus talleres de creación de velas aromáticas artesanales

En la Rúa Cervantes de la capital ourensana se encuentra el Art Dritt Studio, local donde Sandra Novoa lleva a cabo talleres y vende productos artesanales. La joven de 32 años abrió a finales de 2025 y asegura que «hubo una acogida maravillosa, tuve mucha suerte». La estancia se divide en dos partes: en la primera vende lo que ella misma hace «a nivel personal» y en la segunda tiene lugar «la parte colectiva, que son los talleres», que lleva a cabo los fines de semana: «Se trata de venir 2, 3 o 4 horas con un picoteo, una copita de vino o un zumito y hacemos lo que toque». Actualmente está enfocado para ser un «espacio seguro» en el que «las chicas tengamos ese momento de desconectar, de disfrutar y de pasárnoslo bien», asegura Novoa, aunque deja claro que «el público masculino también es bienvenido».

A la izquierda, Sandra Novoa, y a la derecha, su madre, en el local de Art Dritt Studio. / Iñaki Osorio

«La idea es juntarse y dejar salir a nuestro niño interior», explica. «Los talleres suelen costar 30 euros, que incluyen la comida, la bebida y los materiales necesarios para hacer, normalmente, dos cosas». En ocasiones, invita a otras artistas a que hagan su propio taller en el local, y «son ellas las que ponen su propio precio».

Los talleres, que duran alrededor de tres horas y juntan aproximadamente a 10 personas, no requieren de experiencia ni de conocimientos previos: «Yo explico siempre todo. Es como hacer una receta de cocina, solo tienes que seguir los pasos que te doy». Además, están pensados para todos los públicos: «Hay talleres para despedidas de soltera, grupos de madres, talleres generacionales donde vienen la abuela, la madre, la hija, la nieta...».

Los viernes, cuenta Novoa, no suele haber niños «para que los adultos se puedan desahogar y decir cosas que delante de los pequeños no hablarían». Los sábados, sin embargo, hace talleres para que padres y madres vengan con sus hijos: «Me parece divertido juntarlos, ya que normalmente hacen actividades por separado».

La edad mínima depende de cada taller, en algunos pueden acudir a partir de los 2 años «porque pongo un marco grande donde primero pinta el niño, y después continúa el padre mientras el niño dibuja en otro más pequeño», mientras que en otros, como en los de creación de velas, «vienen a partir de los 7, no porque no vayan a ser capaces, sino porque para ellos no es divertido».

Novoa pone énfasis en el uso de materiales sostenibles, lo que también implica «una inversión económica muy grande» porque «no es lo mismo coger un frasco de cristal en Shein, que elegir una cerámica buena», y asegura que «intentar tener una marca que sea sostenible» requiere un gasto mucho mayor «del que pudiera parecer en un principio».

Programa Emega

Art Dritt Studio fue uno de los 54 beneficiarios en Ourense del programa Emega, que busca ofrecer recursos a proyectos empresariales de mujeres con el fin de disminuir las brechas de género. El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, ha recordado que la concesión de estas ayudas presta especial atención a mujeres que emprenden en el rural, para contribuir a fijar su población; a aquellas mayores de 55 años, por las dificultades que encuentran para la inserción laboral; y a las que que desarrollan actividades en sectores tradicionalmente masculinizados. El motivo de esta iniciativa, declara Pardo, «é traballar a prol da igualdade».

La convocatoria de este año, que finaliza el próximo 3 de agosto y cuenta con más de 5 millones de euros de presupuesto, tiene 4 modalidades: Emega Emerxe, para apoyar iniciativas empresariales y creación de empleo femenino estable por cuenta propia; Emega Impulsa, para favorecer la reactivación y la consolidación de empresas constituídas por mujeres, así como la implantación de medidas innovadoras para la mejora de la competitividad; Emega Innova, para el desarrollo de iniciativas con contenido científico o base tecnológica; y Emega Concilia, que es complementaria a las tres anteriores y pretende ayudar a la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral de mujeres promotoras y trabajadoras.