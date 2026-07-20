Mercurio en ascenso
El calor intenso llega a Valdeorras: alerta amarilla y consejos de salud para evitar golpes de calor
La Xunta activa el nivel 1 en toda la comarca por la llegada de una masa de aire cálido procedente del norte de África, que se prevé que eleve las temperaturas hasta el miércoles
La zona isoclimática de Valdeorras estará este lunes en alerta amarilla por un episodio de calor dentro del Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud. El aviso afectará a los concellos de O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.
Según la información facilitada por MeteoSalud y Meteogalicia, las altas presiones situadas al norte de la península Ibérica favorecerán la llegada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, que permanecerá sobre Galicia hasta el miércoles. La combinación de cielos despejados y muchas horas de sol provocará un ascenso importante de las temperaturas, por lo que Sanidade recomienda adoptar medidas preventivas para evitar problemas de salud.
La exposición prolongada al calor puede provocar síntomas como mareos, cansancio, debilidad, calambres musculares, deshidratación, insolación o golpes de calor. Los principales grupos de riesgo son las personas mayores de 65 años, los menores de 4 años, especialmente los bebés, y quienes padecen enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias, renales o neurológicas, además de aquellas personas que toman determinados tratamientos médicos.
Entre las recomendaciones de la Consellería de Sanidade, para todas las personas y en especial para estos grupos, se encuentra beber líquidos con frecuencia, aunque no se tenga sed, priorizando agua y zumos de fruta ligeramente fríos; evitar el alcohol, la cafeína y las bebidas muy azucaradas; aumentar el consumo de frutas y verduras y evitar comidas copiosas.
También se aconseja utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos o a la sombra, evitar la actividad física intensa durante las horas de más calor y protegerse con sombrero, gafas de sol y crema solar. En los hogares se recomienda mantener las persianas bajadas durante el día y ventilar por la noche.
Sanidade recuerda además la importancia de prestar especial atención a las personas que viven solas durante estos días de calor.
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