Urbanismo climático en Ourense, la ciudad que más sufre el calor en el noroeste de España: así serán la piscina infinita y el mirador en el pulmón verde de Covadonga

Ourense es la ciudad que más sufre el calor en el noroeste de España y acusa en la actualidad un déficit de zonas verdes. Un informe de Amigas da Terra que analiza los espacios naturales en la zona urbana de diez capitales de España sitúa a Ourense a la cola. Hay 4,6 metros cuadrados por habitante, muy lejos de los 27,4 de Santiago o de los 17,1 de Madrid. Según el estudio de la entidad ecologista, unos 81.000 ourensanos —el 78% de habitantes— carece de zonas verdes en su entorno inmediato. Los parques urbanos ofrecen un refugio climático, mejoran el medio ambiente y sirven además para estrechar lazos sociales y ganar espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos. Entre las reformas de áreas verdes y de ocio que proyecta el Concello de Ourense se encuentra el parque de Covadonga. Es el barrio con los niveles de renta más bajos de la ciudad. Durante años ha sufrido el estigma y los prejuicios de ser la zona de Ourense en la que históricamente ha proliferado el tráfico de drogas. El urbanismo es una herramienta capaz de mejorar las ciudades y transformar realidades. Con un presupuesto base de licitación de 968.712,59 euros, IVA incluido, el proyecto técnico para crear en Covadonga un área de ocio con nuevos equipamientos aprovechará un enclave con una vista privilegiada de la ciudad y el río Miño.

El parque de Covadonga, delimitado por la calle Apolo, es un espacio de referencia para el barrio. La intervención prevista en el proyecto técnico, al que ha tenido acceso FARO, plantea la remodelación del espacio manteniendo su esencia como pulmón verde pero con una reorganización de los recorridos y los usos, a través de itinerarios principales y secundarios, generando zonas de estancia y distintas áreas: infantil, deportiva, canina y también una piscina infinita.

Estado actual del parque de Covadonga. / Iñaki Osorio

La construcción de un vaso de baño para relajarse y refrescarse en el verano sofocante de Ourense supone uno de los grandes atractivos de esta intervención proyectada. Sigue en Covadonga el modelo que ya está en fase de construcción en A Ponte, en el futuro Parque Coto de Canedo. La piscina de Covadonga estará descubierta. La reforma del parque incluirá un mirador, un gran balcón de 80 metros cuadrados que sobresaldrá del talud del terreno para divisar el paisaje urbano de la capital, así como la instalación de mobiliario urbano y la plantación de arbolado para mejorar los lugares de sombra y el confort de los usuarios.

La piscina exterior ocupará una superficie de 694 metros cuadrados, de los cuales 180 corresponden a zona de agua. Habrá áreas pavimentadas para estancias al sol y a la sombra, para relajarse, sentarse o tumbarse, con una superficie de 324 y 78 m², respectivamente. Al igual que en Coto de Canedo, en Covadonga se construirá un edificio para vestuarios —103 metros cuadrados—, cuarto técnico —12 m2— y almacén, proyectado con la misma superficie. Según las fuentes consultadas, la previsión del gobierno local es dotar este año el crédito necesario para poder ejecutar las obras, con el objetivo de que los trabajos se lleven a cabo en 2027.

Una piscina 'infinity' en Covadonga, para mirar Ourense desde el agua. / FDV

Detalle de los costes

El presupuesto general de licitación, estimado el pasado mes de marzo en un total de 968.712,59 euros —de los cuales más de 168.000 corresponderían al IVA—, calcula que la partida más costosa aparte del impuesto sería la de urbanización y equipamiento del nuevo parque. A este concepto se reserva un total de 109.732,17 euros, que representa el 16,31% de la cuantía para la ejecución material, de 672.763,80 euros. En esta última cifra no se incluye la suma del impuesto ni el cálculo que implicarán en esta obra de Covadonga los gastos generales (cifrados en previsión en 87.459,29 euros) y el beneficio industrial (40.365,83).

Las instalaciones de electricidad requerirían un gasto inversor de 100.476,12 euros, el 14,93% del importe de la ejecución material. La siguiente partida más importante es la estimada para la construcción de la piscina. El resumen presupuestario prevé un coste de ejecución de 76.197,46 euros. Para la cimentación se calcula una necesidad de gasto de 64.832,45 euros, así como de 52.856,36 para construir los pavimentos.

Habrá zonas de descanso y un gran mirador. / FDV

Este proyecto técnico materializará uno de los grandes anuncios de obra pública del Concello de Ourense desde que Gonzalo Pérez Jácome es el alcalde. La ejecución, eso sí, llegará más tarde de lo previsto inicialmente. En 2020, menos de un año después de ser investido regidor, Jácome expresaba en las redes sociales que el barrio de Covadonga «también tiene derecho a una zona luxe. Se construirá una piscina infinita y con vistas panorámicas, única en Galicia».

Distintos barrios contarán con piscinas al aire libre para el disfrute ciudadano en Ourense. Además de Covadonga y A Ponte —en el parque en construcción Coto de Canedo, que tendrá un área de baño de 800 m2, las obras para el aparcamiento subterráneo de 319 plazas están muy avanzadas—, en junio la junta de gobierno local aprobó, por 1.042.015 euros, el contrato de obras de la futura área lúdica de Barrocás, que prevé, entre otras dotaciones, una gran piscina. En la actualidad, las de Oira representan, además del entorno del río Miño, el gran refugio climático de la ciudad en un espacio de ocio y relax en los días calurosos de verano. Ourense ganará más zonas así con las obras municipales previstas.