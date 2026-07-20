El incendio de su camión en Verín tras una avería lo delata por conducir sin carné incumpliendo dos órdenes a la vez: no tenía puntos y una sentencia le prohibía circular

Un hombre de 44 años y natural de Portugal tendrá que cumplir 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito de conducción sin permiso. La resolución dictada por la Sección de lo Penal (plaza 2) del Tribunal de Instancia de Ourense es definitiva, porque es resultado de un acuerdo de conformidad ratificado por el acusado.

En torno a las 0:40 horas de la medianoche del 9 de octubre de 2024, este varón circulaba en un camión de su propiedad por una carretera local en la zona de Verín. No tenía el permiso de conducción en vigor, porque había perdido la totalidad de los puntos.

Además, una sentencia dictada en marzo de 2024 por un juzgado de Monforte de Lemos (Lugo) conllevaba la pérdida del carné. En aquella resolución, el órgano judicial impuso al acusado la prohibición de conducir vehículos a motor y ciclomotores desde el 9 de marzo de 2024 hasta el 18 de marzo de 2025.

A pesar de que una decisión administrativa de la DGT y una sentencia judicial le prohibían conducir, el encausado manejaba su camión la noche del 9 de octubre de 2024. Con esa conducta el acusado puso en peligro la seguridad vial, señalan los hechos probados de esta nueva condena.

Tras sufrir una avería con el vehículo pesado, el conductor no pudo controlar el camión y se salió por el margen derecho de la carretera. Como consecuencia del siniestro, el vehículo se incendió.