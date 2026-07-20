El Festival de Títeres de O Carballiño celebra su XVIII edición con cuatro jornadas de teatro y talleres infantiles

Los títeres vuelven a llenar de historias e imaginación la explanada del Parque Municipal de O Carballiño con la celebración de la XVIII edición del Festival de Títeres, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural del verano en el municipio. Desde esta tarde y hasta el jueves 23, compañías especializadas ofrecerán espectáculos y talleres pensados para que los más pequeños puedan disfrutar del teatro y descubrir también el proceso creativo que hay detrás de cada historia.

Una de las señas de identidad del Festival de Títeres es precisamente combinar la representación de obras con actividades participativas. Los niños no solo serán espectadores, sino que podrán experimentar con diferentes técnicas, crear sus propios personajes y acercarse al universo de los títeres a través de varios talleres adaptados a distintas edades.

La programación comenzará hoy con Juste Kamishibai, que ofrecerá un taller de mini butai, un pequeño teatrillo de madera o cartón de origen japonés, y, posteriormente, el espectáculo «As historias viaxeiras, Kamishibai e Teatro de Papel», una propuesta que mezcla narración y teatro de papel y que aborda valores como la igualdad, la cooperación, la concienciación ambiental y la creatividad.

El martes será el turno de Carmen Domech, que a las 19.00 horas representará «O Grúfalo», una historia protagonizada por un pequeño ratón y dirigida a público infantil a partir de 3 años. A las 20.00 horas llegará un taller de teatriños de papel para niños y niñas desde los 4 años.

La compañía Trémola protagonizará la jornada del miércoles con «Pipo, o paxaro que non sabía voar», a las 19.00 horas, un espectáculo recomendado para mayores de 2 años. Después, a las 19.45 horas, se celebrará un taller de títeres-monstruos y animales dirigido a participantes a partir de 4 años.

El Festival de Títeres cerrará el jueves con K’paparota Teatro y «Latexos - As lendas do castro», a las 19.00 horas, una obra familiar para mayores de 3 años que propone un viaje por las leyendas gallegas a través del humor. La última actividad será un taller de cajas de sombras, a las 19.45 horas, para niños y niñas desde los 3 años. Para participar será necesario inscribirse previamente y llevar una caja de zapatos.