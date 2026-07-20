«Los enfermos no se van de vacaciones»: la importancia de donar sangre en Ourense

El verano es una época complicada para las donaciones de sangre en Ourense. El calor mantiene a la gente fuera de las calles y las vacaciones invitan a marcharse de la ciudad, pero en los hospitales continúan requiriendo la solidaridad de los vecinos. Por eso, la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue lleva a cabo la campaña «Un alento de vida» durante el periodo estival.

El objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la población de la necesidad de donar durante estos meses y lograr un total de 22.000 donaciones hasta finales de agosto. La ciudad ha contado de momento con 3.754, lo que deja una tasa de 36 por cada 1.000 habitantes.

José Beiras, director de Xestión e Servizos Xerais de la asociación, explica que es importante «que haya continuidad» porque «los enfermos no se van de vacaciones y ellos siguen necesitando la donación de sangre». Por esa razón, agradece «a todos os doantes que permanentemente nos están axudando a poder continuar coa labor asistencial en todos os hospitais públicos e privados de Galicia».

Además, asegura que «las olas de calor son un momento muy delicado porque el movimiento de la población es mucho menor», pero que ellos mantienen su presencia «en las calles y en todos los pueblos de Galicia» con las 10 unidades móviles y los locales de donación, que están abiertos permanentemente. Recuerda que aunque los grupos más abundantes en Galicia son A y 0, tanto positivo como negativo, no hay que olvidarse del resto porque «aunque no hay prevalencia, también hay necesidad de ellos».

Por su parte, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, ha querido destacar la importancia de la «sensibilización e a xenerosidade de facer a doazón, porque necesitamos ter o banco de sangue cheo». Tras haber hecho su propia donación, declara que «é un acto de solidariedade» y que «cando temos algún familiar ou algunha dolencia que precisa unha doazón de sangue, iso dá vida».

Nuevos donantes

Beiras aclara la importancia de que haya nuevos donantes, por lo que llevan a cabo dos campañas anuales en las universidades gallegas para que «toda la gente joven se aproxime a las unidades móviles» y pongan su granito de arena. «Teniendo en cuenta la pirámide poblacional que tiene Galicia, es muy importante que la juventud se acerque y, por lo menos una vez al año, que donen, porque con eso sería más que suficiente», aunque añade: «Si donan dos veces, mejor».