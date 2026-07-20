El Campus de Ourense logra reducir hasta un 50% el uso de fungicidas en el cultivo de patata

Reducir a la mitad los tratamientos fungicidas sin perder producción ya no es una hipótesis. Es el resultado de tres años de investigación liderados desde el campus de Ourense de la Universidad de Vigo en explotaciones de la comarca de A Limia y también en Bergantiños, donde un sistema de predicción ha permitido recortar entre un 40% y un 50% las aplicaciones contra las principales enfermedades de la patata manteniendo la rentabilidad del cultivo. La iniciativa, denominada XIPrisco, acaba de concluir tras demostrar que es posible avanzar hacia una agricultura más sostenible sin renunciar a la productividad.

El proyecto, desarrollado entre 2023 y 2026 con una financiación de 156.614 euros de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria—Agacal—, reunió a investigadores, técnicos y agricultores con un objetivo común: desarrollar herramientas que ayuden a decidir cuándo es realmente necesario tratar el cultivo frente al mildiu y la alternaria, dos de las enfermedades que más pérdidas provocan en la patata. La clave consistía en sustituir los tratamientos preventivos sistemáticos por decisiones basadas en datos reales sobre el riesgo de infección.

Del laboratorio al campo

Los ensayos se llevaron a cabo en las dos principales zonas productoras de Galicia, Bergantiños, en la provincia de A Coruña y especialmente la comarca ourensana de A Limia, donde los modelos de predicción fueron puestos a prueba en condiciones reales de cultivo. Esa validación en explotaciones agrícolas permitió comprobar que era posible reducir de forma muy significativa el uso de fungicidas sin que ello supusiera una merma en la producción ni en la rentabilidad de las explotaciones.

La participación de la Universidad de Vigo se articuló a través del Grupo de Investigación en Sistemas Agroambientales (GISA) y del Grupo de Ingeniería Informática, ambos con sede en el campus de Ourense. El equipo de GISA fue el responsable del diseño experimental, el seguimiento científico de los ensayos, la caracterización epidemiológica del mildiu y la alternaria y el desarrollo y validación de los modelos predictivos. Paralelamente, el Grupo de Ingeniería Informática comenzó a desarrollar una aplicación que permitiría trasladar esas herramientas al teléfono móvil de los agricultores para que puedan consultar, en tiempo real, el riesgo de aparición de las enfermedades y decidir si resulta necesario intervenir.

«La aplicación permitirá llevar los modelos de predicción al campo y recibir información actualizada sobre el riesgo de enfermedad, evitando tratamientos que muchas veces se realizan únicamente por precaución», explica Laura Meno, investigadora que lideró la participación de la Universidad de Vigo en XIPrisco. Gracias a estos modelos, añade, «fue posible reducir entre un 40% y un 50% los tratamientos fungicidas sin pérdidas de rendimiento».

Además de la aplicación, el proyecto deja como resultado un conjunto de fichas técnicas adaptadas a las condiciones de las zonas productoras gallegas, con recomendaciones para el manejo de las enfermedades más frecuentes del cultivo. El objetivo es facilitar que el conocimiento generado durante estos tres años pueda llegar directamente a los agricultores y contribuir a una gestión más eficiente de las explotaciones.

Implicación del sector agrario

Uno de los aspectos que los responsables del proyecto destacan especialmente es la implicación del propio sector agrario. Agricultores de la comarca de A Limia y de Bergantiños participaron de forma voluntaria en los ensayos, convirtiendo sus parcelas en auténticos «laboratorios vivos» donde los investigadores pudieron validar las herramientas desarrolladas. Esa colaboración entre universidad, técnicos, administraciones y productores permitió convertir los resultados científicos en soluciones con aplicación inmediata sobre el terreno.

Junto al campus de Ourense , en XIPrisco participaron el Consello Regulador da IXP Patata de Galicia, el Centro Agroganadero del Inorde, la Comunidad de Regantes Lagoa de Antela, un agricultor de Bergantiños y productores de la comarca de A Limia, concretamente de Bustelo—Xunqueira de Ambía—, Sandiás y Solveira, que colaboraron de forma voluntaria en la validación de las herramientas desarrolladas.

Los resultados del proyecto llegan en un momento especialmente delicado para el sector. Las estrategias europeas de sostenibilidad plantean reducir un 50% el uso de productos fitosanitarios antes de 2030, mientras los agricultores deben hacer frente a los efectos del cambio climático. Desde XIPrisco advierten de que, en zonas productoras como A Limia, las lluvias abundantes de primavera pueden provocar inundaciones que obligan a retrasar la siembra y que las olas de calor de junio y julio incrementan el estrés de los cultivos, aumentando las necesidades de agua para evitar pérdidas de producción.

A estos desafíos se suman, según explican los responsables de la iniciativa, la aparición de nuevas enfermedades favorecidas por las condiciones climáticas, el desarrollo de resistencias de algunos hongos a los tratamientos fitosanitarios y un mercado cada vez más exigente con las producciones respetuosas con el medio ambiente. En este contexto, XIPrisco defiende que disponer de herramientas capaces de anticipar el riesgo de enfermedad permitirá a los agricultores reducir tratamientos sin comprometer la rentabilidad de sus explotaciones.