Municipal
El BNG de Ourense activa la carrera hacia 2027: Luís Seara desvela el núcleo de su lista para ser «a alternativa a Jácome»
Mantiene a los concejales actuales e incorpora perfiles del tejido vecinal, académico y sindical para ofrecer «outra forma de gobernar»
El BNG de la ciudad de Ourense presentó este domingo a las 13 personas que acompañarán a su portavoz y candidato a la Alcaldía, Luís Seara, en el primer tramo de la candidatura para las elecciones municipales de mayo de 2027.
El propio candidato fue el encargado de presentar a un equipo que, destacó, «combina experiencia, renovación e representación de distintos ámbitos sociais. Temos xente nova, ámbito académico, sindical ou do asociacionismo veciñal, cultural e deportivo», señaló Seara, quien definió a sus compañeros como personas «solventes e comprometidas» preparadas para asumir el gobierno municipal.
La candidatura incluye a los actuales concejales del grupo: Rhut Reza, Xosé Manuel Puga y Erea Blanco e incorpora a Xurxo Rodríguez, María González, Hadrián Alonso, Elena Añel, Xosé Diz, María Novoa, Félix Souto, Laura Magalhaes, Máximo Sotelo y Chelo López.
Seara aseguró que el BNG se presenta como «a alternativa a Jácome» y afirmó que la formación está preparada para asumir el gobierno. «Vamos a por todas. Hai outra forma de gobernar, seria y responsable, que mira ao futuro», aseveró el portavoz nacionalista, quien situó entre sus objetivos recuperar espacios públicos, atraer inversión y favorecer que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Ourense.
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Muere un joven de Madrid tras impactar contra una furgoneta en Ourense
- Solo se fabrican un máximo 5 al año totalmente a mano y en Ourense: Así es el reloj gallego más exclusivo desde hace un siglo
- Vuelca un camión que transportaba 210 cerdos en el concello ourensano de Baltar y varios acaban en un jardín
- El viaje del japonés Ryuta: desde Osaka a Galicia con destino Ourense
- Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense
- Prueba de carga exitosa en la autovía AG-53: 24 camiones y casi mil toneladas demuestran la resistencia del viaducto ourensano del Barbantiño
- Acusan de agresión sexual a un celador por besar a una compañera de trabajo sin consentimiento en el hospital de Ourense