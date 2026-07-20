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El BNG de Ourense activa la carrera hacia 2027: Luís Seara desvela el núcleo de su lista para ser «a alternativa a Jácome»

Mantiene a los concejales actuales e incorpora perfiles del tejido vecinal, académico y sindical para ofrecer «outra forma de gobernar»

El candidato a la alcaldía, Luis Seara, presentando al equipo con el que conforma la lista.

El candidato a la alcaldía, Luis Seara, presentando al equipo con el que conforma la lista. / FDV

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Lucila González

El BNG de la ciudad de Ourense presentó este domingo a las 13 personas que acompañarán a su portavoz y candidato a la Alcaldía, Luís Seara, en el primer tramo de la candidatura para las elecciones municipales de mayo de 2027.

El propio candidato fue el encargado de presentar a un equipo que, destacó, «combina experiencia, renovación e representación de distintos ámbitos sociais. Temos xente nova, ámbito académico, sindical ou do asociacionismo veciñal, cultural e deportivo», señaló Seara, quien definió a sus compañeros como personas «solventes e comprometidas» preparadas para asumir el gobierno municipal.

La candidatura incluye a los actuales concejales del grupo: Rhut Reza, Xosé Manuel Puga y Erea Blanco e incorpora a Xurxo Rodríguez, María González, Hadrián Alonso, Elena Añel, Xosé Diz, María Novoa, Félix Souto, Laura Magalhaes, Máximo Sotelo y Chelo López.

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Seara aseguró que el BNG se presenta como «a alternativa a Jácome» y afirmó que la formación está preparada para asumir el gobierno. «Vamos a por todas. Hai outra forma de gobernar, seria y responsable, que mira ao futuro», aseveró el portavoz nacionalista, quien situó entre sus objetivos recuperar espacios públicos, atraer inversión y favorecer que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Ourense.

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