Iñaki Osorio

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El Centro Especial de Empleo de Aspamadis se encargará de mantener en perfecto estado las joyas termales de Ourense

El Centro Especial de Empleo de Aspamadis, la Asociación de Padres y Madres de Discapacitados Intelectuales de Ourense, amplia sus labores. Desde esta semana ellos son los encargados de mantener en perfecto estado varias de las sendas en entornos termales de la provincia que ostentan bandera azul

Se trata de un convenio con la Diputación Provincial implementado con motivo del 10 aniversario de la asociación. Se prolongará a lo largo de un año y durante julio y agosto desbrozarán y limpiaran los entornos de los balnearios de Arnoia, Laias, Carballiño y Lobios Más información