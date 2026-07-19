Aspamadis embellece rutas termales de la provincia de Ourense: manos expertas para un entorno de bandera

El rumor del río Arnoia cuenta estos días una historia diferente. Entre el sonido constante del agua, se cuela el ritmo de las desbrozadoras y el rastro metódico de los rastrillos sobre la tierra. Unos sonidos que presagian el inicio de un despliegue que busca que la provincia luzca su mejor cara en los puntos donde más se la reconoce: sus balnearios termales. Para conseguirlo, detrás se encuentra el equipo de Aspamadis, la Asociación de Padres y Madres de Discapacitados Intelectuales de Ourense se encarga desde esta semana de mantener en perfecto estado los paseos fluviales de cuatro espacios termales de la provincia: Arnoia, Laias, Lobios y O Carballiño; un trabajo más que suman a su Centro Especial de Empleo.

Este despliegue nace de un convenio firmado con el área de Bienestar de la Diputación de Ourense, un compromiso que el presidente provincial, Luis Menor, adquirió durante el acto del inauguración de la nueva sede de la asociación en la ciudad, en la Avenida de Marín. Allí, los usuarios le plantearon su mayor demanda: «más trabajo» y el presidente les prometió que las sendas termales tendrían los mismos mimos que ya reciben jardines como los de la Universidad Laboral, o los de O Cumial y Castro de Beiro; los suyos.

La intención era poder comenzar en primavera, pero la burocracia quiso que fuese la temporada estival la que hiciese que la brigada de Aspamadis, formada por Roberto, Miguel, María y Rosa, bajo la batuta de Fernando, viajase hasta Arnoia, donde comenzaron un reto que tiene un objetivo práctico: garantizar que los accesos y zonas de recreo en torno a los balnearios presenten un estado óptimo.

El trabajo se centra en el desbroce de márgenes, el rastrillado de senderos y la recogida de residuos en áreas donde la maquinaria pesada de los concellos no siempre puede actuar con precisión, para asegurar que el detalle marque la diferencia.

La importancia del «remate»

Fernando Ledo, el monitor que guía los pasos de la brigada, es el que hace hincapié en la importancia de «esos detalles que si están bien no le prestas atención, pero si no, sí que llaman la atención». Por ello pone en valor el «trabajo minucioso» de su equipo que «remata el trabajo de la maquinaria pesada de los concellos, en esas zonas donde los tractores y las máquinas más grandes no pueden llegar», insiste.

Para conseguir el resultado deseado un paso que no pueden saltarse es la organización clara. Mientras Roberto y Miguel manejan las desbrozadoras, Rosa y María José se ocupan de que el firme quede impecable. «Ellos se encargan de lo que es el trabajo manual con maquinaria y ellas de lo que es la limpieza viaria, los caminos de tierra y el paseo de madera», detalla Fernando sobre una especialización que nace de un proceso de capacitación previa.

La «diversión» de la novedad

La brigada es experta en materia de desbroces, se dedican a ese oficio desde la creación del Centro Especial de Empleo de Aspamadis y si bien la experiencia hace al maestro, también cansa. Así lo atestiguan Roberto y Miguel para quienes estas nuevas rutas suponen un respiro más que bienvenido. «Trabajamos mucho, pero veníamos de hacer desbroces puros y duros con Seaga, porque también limpiamos para que no haya incendios, y eso es desbroce puro y duro en zonas como Vilamarín o A Peroxa, así que estamos muy contentos de poder cambiar algunos días», dice Roberto.

El entorno del balneario les devuelve una motivación distinta. «Esto es divertido por ser novedad; si hicieses todos los miércoles y viernes lo mismo, sería más aburrido», confiesa mientras descansa un momento de la desbrozadora, su herramienta favorita. Miguel coincide en que el cambio de aires es fundamental, e incluso encuentran diferencias en la materia prima con la que trabajan: «La hierba aquí es muy buena de cortar, lo que lo hace más divertido», concede.

Con María y con Rosa comparten no solo el trabajo, también la satisfacción de ver cómo el entorno se transforma bajo sus manos. Ellas se aseguran de que no quede un resto vegetal fuera de su sitio: «limpiar las hojas es lo que más me gusta», afirma María, convencida de que su esfuerzo tiene un eco directo en la comunidad: «queda mejor así, así queda contento todo el mundo».

Un «triunfo» seguro

Aunque este convenio específico con la Diputación, que tiene vigencia de un año, es nuevo, Aspamadis ya tiene pasado en entornos fluviales. Durante cuatro años, hasta principios de 2024, realizaron el mantenimiento integral del área fluvial de Maceda. Ahora, ese conocimiento se traslada a los grandes focos termales: tras Arnoia, la brigada llevará sus herramientas a Laias, O Carballiño y Lobios con una frecuencia quincenal..

El monitor no oculta su admiración por el equipo que coordina. Para él, «el éxito de estos diez años de Aspamadis son ellos. Este centro de empleo se mantiene gracias a su trabajo. Estos diez años han sido posibles, sin ningún género de dudas, por ellos», afirma tajante antes de ensalzar que «su nivel de implicación pocos lo pueden replicar, allí donde van la gente queda contenta y repite, por eso tenemos también clientes particulares», desvela Ledo, que para los interesados dice que «es tan fácil como llamarnos, hablarlo y presupuestarlo».

Por el momento, el refuerzo de las horas de limpieza y el cuidado minucioso de los márgenes fluviales son piezas clave para mantener un estándar de excelencia alcanzado este mismo año con las Banderas Sendero Azul que ahora, bromean desde Aspamadis, «son un poco nuestras también».