Un millón de euros para solucionar el deterioro del colegio Manuel Luis Acuña y sus problemas térmicos

Tras años de intensas reivindicaciones y protestas de la comunidad educativa, tanto del claustro de profesores como padres de alumnos que se quejaban del mal estado de un centro en el que había aulas con humedad y y en las que el alumnado tenía que sobrevivir al frío con abrigos, parece que habrá al fin una solución para el Colegio de Educación Infantil y Primaria, CEIP Manuel Luis Acuña de Ourense.

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, anunció ayer que van a licitar este mismo año la rehabilitación integral de este centro, con una partida de más de un millón de euros de inversión, que se incluirá dentro del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica.

El representante de la Xunta en Ourense realizó este anuncio durante una visita para supervisar la reforma de los vestuarios del semisótano, una obra en la que ha invertido el Ejecutivo 37.000 euros para reconvertirlos en aseos funcionales de recreo. Pardo confirmó que el proyecto integral está casi listo. Se tramitará como anticipado de gasto este año para adjudicarse a inicios de 2027. Los trabajos terminarán a principios de 2028.

Deficiencias históricas

El proyecto abordará las deficiencias históricas del centro. Así se renovarán por completo los 1.205 metros cuadrados de la deteriorada cubierta de fibrocemento y teja por panel sándwich, y se aislarán más de 1.090 metros cuadrados del forjado bajo cubierta, poniendo fin al calvario térmico de las aulas. Asimismo, se mejorará la accesibilidad desde la calle Hórreo y se corregirá la pendiente de la acera perimetral.

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Esta esperada obra se enmarca en un plan autonómico que ya suma más de 369 millones invertidos en Galicia, buscando garantizar un entorno educativo digno, saludable y cómodo para el alumnado.