Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal en O PorriñoFinal del MundialTerremoto en México y GuatemalaNuevo contrato bus VigoManchas naranjas e Aldán y O HíoMacroconvenio del textil
instagramlinkedin

Educación

Un millón de euros para solucionar el deterioro del colegio Manuel Luis Acuña y sus problemas térmicos

El delegado de la Xunta visitó el centro escolar y anunció un proyecto integral de mejora que se licitará este mismo año

El claustro escolar lleva años denunciando humedad, desconchones o aulas en las que era necesario abrigo en invierno

Manuel Pardo (izquierda) durante la visita al CEIP Manuel Luis Acuña para revisar su estado actual y obras realizadas

Manuel Pardo (izquierda) durante la visita al CEIP Manuel Luis Acuña para revisar su estado actual y obras realizadas / fdv

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

M. J. Álvarez

Ourense

Tras años de intensas reivindicaciones y protestas de la comunidad educativa, tanto del claustro de profesores como padres de alumnos que se quejaban del mal estado de un centro en el que había aulas con humedad y y en las que el alumnado tenía que sobrevivir al frío con abrigos, parece que habrá al fin una solución para el Colegio de Educación Infantil y Primaria, CEIP Manuel Luis Acuña de Ourense.

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, anunció ayer que van a licitar este mismo año la rehabilitación integral de este centro, con una partida de más de un millón de euros de inversión, que se incluirá dentro del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica.

El representante de la Xunta en Ourense realizó este anuncio durante una visita para supervisar la reforma de los vestuarios del semisótano, una obra en la que ha invertido el Ejecutivo 37.000 euros para reconvertirlos en aseos funcionales de recreo. Pardo confirmó que el proyecto integral está casi listo. Se tramitará como anticipado de gasto este año para adjudicarse a inicios de 2027. Los trabajos terminarán a principios de 2028.

Deficiencias históricas

El proyecto abordará las deficiencias históricas del centro. Así se renovarán por completo los 1.205 metros cuadrados de la deteriorada cubierta de fibrocemento y teja por panel sándwich, y se aislarán más de 1.090 metros cuadrados del forjado bajo cubierta, poniendo fin al calvario térmico de las aulas. Asimismo, se mejorará la accesibilidad desde la calle Hórreo y se corregirá la pendiente de la acera perimetral.

Noticias relacionadas

Esta esperada obra se enmarca en un plan autonómico que ya suma más de 369 millones invertidos en Galicia, buscando garantizar un entorno educativo digno, saludable y cómodo para el alumnado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
  2. Muere un joven de Madrid tras impactar contra una furgoneta en Ourense
  3. Vuelca un camión que transportaba 210 cerdos en el concello ourensano de Baltar y varios acaban en un jardín
  4. Los consejos de un especialista para evitar que los ladrones roben en casa en vacaciones: «Con una inversión de 220 euros se aumenta la seguridad de la puerta»
  5. Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense
  6. El viaje del japonés Ryuta: desde Osaka a Galicia con destino Ourense
  7. Acusan de agresión sexual a un celador por besar a una compañera de trabajo sin consentimiento en el hospital de Ourense
  8. Ocho incendios obligan a cortar el tráfico ferroviario convencional entre Ourense y Santiago de Compostela

Un millón de euros para solucionar el deterioro del colegio Manuel Luis Acuña y sus problemas térmicos

Un millón de euros para solucionar el deterioro del colegio Manuel Luis Acuña y sus problemas térmicos

Prisión provisional para la mujer que se autoinculpó de la muerte de su madre en O Carballiño

Prisión provisional para la mujer que se autoinculpó de la muerte de su madre en O Carballiño

Ourense se llena de tradición con la XLI edición de las Xornadas de Folclore

Ourense se llena de tradición con la XLI edición de las Xornadas de Folclore

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Extinguido el incendio del concello ourensano de Boborás después de calcinar 15 hectáreas, entre ellas el Castro de Xurenzás

Extinguido el incendio del concello ourensano de Boborás después de calcinar 15 hectáreas, entre ellas el Castro de Xurenzás

Muere el socialista Vicente Gómez, alcalde del concello ourensano de Castrelo do Val desde 2005

Muere el socialista Vicente Gómez, alcalde del concello ourensano de Castrelo do Val desde 2005

Odilo, el autor de los relojes gallegos más exclusivos: solo cinco al año, a mano como hace un siglo y hasta 10.000 euros

La Festa do Pulpo regresa a O Carballiño el segundo fin de semana de agosto con un menú encarecido: 50 euros comer en el recinto

La Festa do Pulpo regresa a O Carballiño el segundo fin de semana de agosto con un menú encarecido: 50 euros comer en el recinto
Tracking Pixel Contents