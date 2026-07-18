La Diputación de Ourense opta a 2,2 millones para reparar los daños de los temporales en la red viaria

Los desperfectos que dejaron los temporales del pasado invierno en la red viaria provincial siguen pendientes de reparación. Baches, desprendimientos, cunetas colmatadas y problemas de estabilidad en varios taludes forman parte del balance de los episodios de lluvias registrados entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Para hacer frente a esos daños, la Diputación ha presentado cinco proyectos que suman una inversión de 2.206.224 euros a la convocatoria extraordinaria del Ejecutivo Central destinada a la recuperación de infraestructuras públicas afectadas por fenómenos meteorológicos adversos.

Las ayudas se enmarcan en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros tras declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAGEPC) los territorios castigados por las inundaciones y otros temporales.

El proyecto de mayor envergadura concentra cerca de tres cuartas partes de la inversión prevista. Se trata del refuerzo del firme en trece carreteras provinciales de concellos como Barbadás, San Cibrao de Viñas, Celanova, Coles, Cartelle, Leiro, A Pobra de Trives o Vilar de Barrio, donde las lluvias aceleraron el deterioro del pavimento y favorecieron la aparición de baches, deformaciones y pérdidas de material que afectan a la seguridad vial. El presupuesto asciende a 1,65 millones de euros.

La Diputación también solicita financiación para invertir 222.940 euros en la limpieza de cunetas, pasos de agua y obras de drenaje en trece carreteras de la zona sur de la provincia. La actuación afecta a vías de Viana do Bolo, Vilardevós, Monterrei, Sarreaus, Baltar, Calvos de Randín, Muíños, Lobios y Entrimo, donde la acumulación de sedimentos tras los temporales dificulta la evacuación del agua y aumenta el riesgo de nuevos daños.

El paquete se completa con tres actuaciones puntuales para consolidar tramos que sufrieron desprendimientos o movimientos del terreno. Dos de ellas se localizan en la OU-0504, en Coles, donde se reconstruirán muros de escollera y se estabilizará la plataforma de la carretera tras el desplazamiento del terraplén. La tercera corresponde a la OU-0306, entre San Cristovo y Leiro, en Carballeda de Avia, donde será necesario construir un muro de contención después de que cediera parte de la calzada.

La tramitación de estas ayudas coincide con los trabajos que la Diputación mantiene en Viana do Bolo para retirar los efectos de las riadas del pasado junio. Las labores de retirada de escombros ya finalizaron en A Bouza este jueves y este viernes se trasladaron a Pixeiros, otra de las localidades más castigadas por las inundaciones. El dispositivo, integrado por una retroexcavadora y tres camiones de gran tonelaje, continuará trabajando durante los próximos días con la previsión de concluir la limpieza el martes.