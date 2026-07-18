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Delito de atentado

Condenada a seis meses de prisión por patear a un policía local de Ourense en los testículos

La agresora le dijo a los agentes que la detuvieron «os voy a matar a vosotros y a vuestros hijos», además, a uno le propinó una bofetada

El edificio judicial ourensano.

El edificio judicial ourensano. / Iñaki Osorio

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Lucila González

El 18 de julio de 2025 dos agentes de policía local de la ciudad de Ourense acudieron a un pub de la calle Ervedelo a raíz de una petición de auxilio de un viandante. Una vez allí, una mujer trató de lanzarles un zapato. No lo consiguió, pero sí propinarles a uno de ellos una patada en los testículos.

Queda probado en una sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense que recoge que la joven «con ánimo de atentar contra la integridad del agente» le pateó en la zona testicular y, a mayores, en la rodilla, motivos por los que fue detenida. Pero la violencia no quedó ahí, durante su traslado a dependencias policiales la acusada esgrimió contra los agentes frases como «hijos de puta, os voy a matar a todos vosotros y a vuestros hijos» y una vez que llegaron a la entrada de los calabozos a uno de ellos le dio una bofetada.

A consecuencia de la agresión, el policía sufrió contusiones y lumbalgia necesitando para recuperarse 11 días, de los cuales 8 fueron de perjuicio personal moderado.

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Por estos hechos la jueza ha condenado a la agresora a 6 meses de cárcel como autora de un delito de atentado y a una multa de un mes a razón de 3 euros diarios por dos delitos leves de lesiones. Además deberá indemnizar al policía con 605 euros.

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