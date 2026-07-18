El verano transformará 43 colegios de Ourense con obras por casi tres millones de euros

Las aulas ourensanas aprovechan el paréntesis estival para transformarse. Mientras los alumnos disfrutan de las vacaciones, el sonido de los libros ha sido sustituido por el de las máquinas en un total de 43 centros educativos de la provincia. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha puesto en marcha un paquete de actuaciones bajo el paraguas del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, que este verano de 2026 dejará en Ourense una inversión total de 2.989.045,35 euros. Una cifra elevada, pero que teniendo en cuenta el presupuesto para toda Galicia, 86.763.833,40 euros, supone solo un 3,44% del total del presupuesto gallego, convirtiendo la provincia en la que menor cuantía recibe.

El importe llega para dividirse en dos frentes de diferente envergadura. El plan contiene las denominadas «obras grandes», centradas en ampliaciones y reformas de calado, y el Plan Ben Estar, una modalidad destinada a pequeñas y medianas intervenciones de mantenimiento, eficiencia y accesibilidad que resultan vitales para el día a día de la comunidad educativa y que en Ourense centran el mayor contingente de obras con un total de 40 actuaciones.

Pereiro de Aguiar: eje principal

La intervención más ambiciosa de toda la provincia tiene lugar en el área metropolitana de la ciudad. En el vecino concello de O Pereiro de Aguiar, el CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey se encuentra en pleno proceso de ampliación para dar respuesta a las crecientes necesidades de escolarización en las etapas de Infantil y Primaria. Con un presupuesto que asciende a 1.858.458,29 euros, esta obra supone por sí sola más del 60% de la inversión total prevista para la provincia este verano.

El objetivo es adaptar el centro a los nuevos estándares pedagógicos, creando espacios más abiertos, versátiles y conectados debido al incremento de alumnado. Para ello, en el semisótano se creará un patio cubierto para el alumnado de Infantil con un nuevo núcleo de aseos que dé servicio a esta zona de los espacios exteriores. En la planta baja incorporará una nueva aula de Educación Infantil, biblioteca y local para la asociación de madres y padres en la planta baja, mientras que en el primer piso se habilitarán una nueva aula de Educación Primaria, tres aulas de desdoble y uno Polo creativo. Además, se harán reformas en la distribución interior del edificio existente para mejorar los espacios.

Estas obras ya comenzaron el pasado mes de enero y desde entonces prevén un plazo de 10 meses para completar la actuación al inicio del próximo curso escolar, 2026/2027. Según el regidor municipal del concello, Luis Menor, «están en marcha y avanzan a buen ritmo».

Junto a esta gran ampliación, la categoría de «obras grandes» en la provincia se completa con otras dos actuaciones estratégicas. En la ciudad, el CEIP Virxe de Covadonga da un paso definitivo hacia la accesibilidad total con la instalación de un ascensor, presupuestado en 75.322,50 euros. Por su parte, en Sandiás, el centro homónimo verá renovada su cubierta por un importe de 212.791,87 euros, una obra necesaria para garantizar la estanqueidad y el confort térmico del edificio.

Pequeñas reformas

Más allá de las grandes cifras, el grueso de la actividad se concentra en el Plan Ben Estar, que llega a 40 centros de todas las comarcas ourensanas con una inversión de 842.472,69 euros. Estas obras, aunque de menor presupuesto individual, son las que resuelven problemas cotidianos de los colegios e institutos.

Si analizamos el despliegue por la capital, el CEIP Manuel Luís Acuña destaca con una doble intervención que suma más de 38.000 euros para reparaciones generales y el cambio de la tarima en su segunda planta. En concreto, el centro del barrio de A Carballeira recibe 36.940,10 euros para reparaciones y 1.452 euros para la nueva tarima.

Estas actuaciones llegarán al colegio como paso previo a la renovación integral del centro para el que la Xunta se comprometió hace tan solo una semana a licitar este mismo año una actuación que «superará el millón de euros». Anuncio que surge después de años de reclamaciones por parte del claustro escolar y más recientemente por las familias de los estudiantes que recogieron firmas denunciando humedades, desconchones, frío e incluso riesgo de caída del techo de algún aula por las filtraciones de agua.

Además, del CEIP Manuel Luis Acuña, los institutos de la ciudad también ganan protagonismo: el IES Eduardo Blanco Amor refuerza su seguridad con la consolidación de un muro de contención en su parcela que supondrá una inversión autonómica de 48.385 euros, mientras que el IES Julio Prieto Nespereira sustituye el policarbonato de su pista polideportiva con un coste de 25.388,32 euros.

Otros centros como el IES 12 de Outubro, el IES As Lagoas, el IES Otero Pedrayo y la Universidad Laboral también son objeto de mejoras menores en instalaciones eléctricas, vestuarios o aulas.

Las obras recorren la provincia

La inversión de la Consellería de Educación no se queda en el área metropolitana. El plan llega a toda la provincia con concellos como Padrenda, donde el CPI de Padrenda-Crespos recibe la mayor cuantía de los colegios rurales para vivir una transformación integral con dos proyectos que suman casi 100.000 euros. El objetivo de estas actuaciones es la cobertura del patio y reformar los aseos y la cocina.

Por presupuesto lo sigue de cerca el concello de Rairiz de Veiga. Allí el CEIP Carlos Cid Arregui acometerá la sustitución de las cubiertas del gimnasio y del aula de inglés por un valor de 80.696,34 euros. En la comarca de O Ribeiro se encuentra la tercera mayor inversión: 48.384,88 euros para reformar el comedor, las aulas y los aseos del CEIP Emilia Pardo Bazán de Leiro, que además, mejorará su sistema calefactor con una aportación de 1.845 euros.

Por su parte, en Maceda, el CEIP plurilingüe adapta sus aulas por necesidades de escolarización con un presupuesto que también roza los 50.000 euros: 48.200. Una cuantía similar a la que recibe Bande para reparar la cubierta y la fachada del IES Aquis Querquernis, 47.115 euros.

Con todo, una parte importante de las actuaciones se centran en las mejoras en los sistemas de climatización y eficiencia energética. Localidades como Os Blancos, Boborás, A Pobra de Trives y Ribadavia verán mejorados sus sistemas de calefacción este verano, asegurando que los centros estén preparados para el invierno ourensano.