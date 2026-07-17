Matricidio
Prisión provisional para la mujer que se autoinculpó de la muerte de su madre en O Carballiño
La mujer, con problemas psiquiátricos, confesó ante la jueza haber asfixiado a su progenitora con un cojín | Está siendo investigada por homicidio
La mujer de 39 años, con problemas psiquiátricos, investigada por la muerte de su madre, de 82, en la aldea de A Granxa, en la parroquia de Seoane, en el concello de O Carballiño, pasó este viernes a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la villa. Allí la jueza ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, medida que cumplirá en un módulo terapéutico o instalación análoga. Está siendo investigada por un presunto delito de homicidio/asesinato con la agravante de parentesco, según las fuentes consultadas.
La investigada, que ya se había autoinculpado del crimen el propio día de los hechos, declaró ante la jueza durante la comparecencia celebrada este viernes y reconoció haber acabado con la vida de su progenitora. Trasladó que la asfixió en el domicilio familiar empleando un cojín. En su declaración añadió además que, en el momento de los hechos, escuchaba voces.
La comparecencia judicial se produce 15 días después del crimen. La mujer permanecía desde entonces ingresada en la unidad de Psiquiatría del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense—CHUO—, donde fue trasladada después de que la Guardia Civil la localizase deambulando y dando gritos por el pequeño núcleo de población de A Granxa, tras la muerte de su madre en la madrugada del 2 al 3 de julio.
Su estado de salud mental motivó que una magistrada de la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Ourense autorizase horas después, ya durante la jornada del 3 de julio, su ingreso hospitalario no voluntario. La resolución también acordaba que el centro sanitario comunicase al juzgado el momento en que recibiese el alta o se encontrase en condiciones de declarar para decidir entonces sobre la adopción de medidas cautelares.
Durante esos días, la investigada permaneció bajo custodia de la Guardia Civil en el hospital ourensano mientras continuaban las diligencias. Los médicos forenses debían determinar cuándo sus facultades le permitirían comparecer ante la autoridad judicial, un paso que finalmente se produjo este viernes en el juzgado carballiñés, a donde llegó conducida por la Guardia Civil a media mañana.
Se investiga un brote
Los hechos que ahora investiga el juzgado ocurrieron durante la madrugada del 3 de julio en la vivienda que madre e hija compartían en A Granxa. Cuando los agentes de la Guardia Civil y los servicios de emergencias accedieron al domicilio encontraron sin vida a Pura, de 82 años. A la hija la localizaron caminando por las inmediaciones, siendo trasladada a la unidad psiquiátrica de agudos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Debido a su estado aquella noche se investiga si la mujer y presunta homicida cometió los hechos durante un brote.
Esa fue una de las hipótesis con las que comenzaron a trabajar tanto los investigadores como la autoridad judicial, por lo que la posible responsabilidad penal de la mujer quedaría condicionada por las conclusiones de los informes médicos y forenses que se practiquen durante la causa por las posibles atenuantes o eximentes de la responsabilidad criminal, dada su situación psiquiátrica.
Desde los servicios sociales del consistorio aseguraron que no había conocimiento de «ninguna situación» familiar en la vivienda que obligase a intervenir, por lo que en el concello «no había ningún expediente abierto» . Los vecinos del núcleo de Seoane, por su parte, se expresaban consternados tras los hechos. Aunque sabían que la relación entre madre e hija «era complicada», y en algunas ocasiones se producían gritos en la casa, ninguno preveía el desenlace de Pura, muy querida en la pequeña aldea.
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