Ourense se llena de tradición con la XLI edición de las Xornadas de Folclore

La provincia de Ourense recibe la XLI edición de las Xornadas de folclore entre los días 10 y 20 del próximo mes de agosto. Este año contará con seis grupos de diferentes países que visitarán un total de 16 localidades.

Serán 178 artistas de cuatro continentes distintos los que participarán en los 16 espectáculos programados que durarán entre hora y media y dos horas. Las actuaciones serán gratuitas y, preferiblemente, al aire libre, dirigidas a un público familiar de todas las edades.

El evento está organizado por la Deputación de Ourense y el Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, y está patrocinado por la Xunta de Galicia y el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y Artes Populares. Uno de los principales objetivos del Consejo Provincial de Ourense con este proyecto es la democratización cultural y el equilibrio territorial, llevando espectáculos de primer nivel a todos los rincones de la provincia.

El vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández, ha declarado que llevan «41 anos traendo cultura folclórica á nosa provincia» y convirtiéndola «no epicentro folclórico de galicia». Asimismo, agradece la respuesta del público, que asegura «é fantástica».

Por su parte, el director artístico del festival, Xulio Fernández, explica que «o espectáculo está baseado na cultura e na tradición popular de cada un destes pobos». Afirma que «ano tras ano imos mellorando», logrando unas jornadas en las que «imos collendo o mellor de cada grupo». Además, confirma que la estructura será la misma que en otras ocasiones: «mantemos o protocolo de todos os anos porque funciona, e o que funciona non se cambia», y destaca que esta iniciativa «nos permite a todos los ciudadanos de la provincia de Ourense poder ver en vivo e en directo un espectáculo magnífico e totalmente gratuito».

Los grupos vienen patrocinados por la UNESCO, explica el director artístico, y «conxuntamente coa Confederación de Portugal e con outros festivais da Confederación Española, da cal somos socios activos, podemos organizar esta xira». La mayoría de ellos comienzan en Portugal, pasan por Ourense y luego continúan hasta terminar en lugares como Murcia o Tenerife: «nalgúns casos, como mínimo están 25 días, e algúns están ata dous meses».

Las formaciones participantes serán «Sebastia Dance Ensemble» - Taron Aesthetic Center, que viene de Armenia; Ñukanchik Ecuador, del país ecuatoriano; «Kikwetu Afrika» Music and Dance Group, procedente de Kenia; Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua, de México; Folk Dance Group «Tucovic», originario de Serbia; y Yitzy Folk Dance Theatre, que acude desde Taiwán.

A lo largo de los 10 días, visitarán los municipios de Ourense, Bande, A Rúa, O Barco de Valdeorras, Celanova, Allariz, Maceda, Manzaneda, Verín, Castro Caldelas, Entrimo, O Carballiño, Xinzo de Limia, Viana do Bolo, A Pobra de Trives y Ribadavia. El festival recupera así su máximo esplendor y extensión geográfica, después de que su trayectoria se viera interrumpida por las restricciones de la pandemia en 2020 y 2021, y tras haberse celebrado en un formato reducido en 2025 debido a los graves incendios forestales que afectaron a la provincia.

En cuanto a la programación del día 12, Xabier Fernández, director del «Xaquín Lorenzo», ha confirmado que el espectáculo de Celanova, programado para las 20:30, comenzará cuando termine el eclipse. En el caso de O Barco, los grupos llegarán para prepararse durante el fenómeno e «nalgún momento invitarémolos a saír, aínda que será algo obvio o que pasa».