La Festa do Pulpo regresa a O Carballiño el primer fin de semana de agosto con un menú encarecido: 50 euros comer en el recinto

«A Festa do Pulpo cada ano vai a máis». Con esa idea afronta el Concello de O Carballiño una nueva edición de su cita gastronómica más emblemática, que regresará el primer fin de semana de agosto con una programación ampliada, mayor presencia internacional y una subida del precio del menú del recinto oficial, que pasará de los 45 euros del pasado año a los 50 euros actuales.

El concejal de Turismo, Manuel Dacal, justifica este incremento por el aumento general de los costes de organización y de los servicios necesarios para atender a los asistentes. «Debido á subida do nivel de vida non nos queda máis remedio que incrementar o prezo», explica, al tiempo que defiende que la propuesta mantiene una buena relación entre calidad y precio. «Consumes pulpo, empanada, carne ao caldeiro, pan, viño do Ribeiro, postre, queimada...Ademais estás pagando o ambiente, o espazo, o momento...Merece a pena», asegura.

La celebración volverá a superar la jornada central del domingo y contará con actividades desde los días previos. «Xa non é soamente o propio día», apunta Dacal, que destaca una programación en la que tendrán cabida las degustaciones, las actividades vinculadas al vino del Ribeiro, conciertos, animación de calle y actuaciones de grupos locales y formaciones tradicionales gallegas. «A Festa do Pulpo ten que ter tradición galega», defiende el edil, que apuesta por mantener la esencia de una cita que nació ligada a la gastronomía y a la cultura popular.

El traslado de los jóvenes

Uno de los asuntos que ha generado más debate en la previa de la celebración es el cambio de ubicación de la zona destinada al público más joven: la fiesta DJ. La verbena, que se ubicaba en pleno corazón del parque municipal, a metros del recinto oficial, pasa en esta edición a colocarse en la explanada de la finca de As Barcias. Una localización que, pese a que no convence a los protagonistas, el concejal defiende que se hace pensando en ellos y respondiendo exclusivamente a criterios de seguridad ante el crecimiento experimentado por la fiesta.

«O cambio débese a que é un festival de xuventude e cada ano aumenta a afluencia, polo que tamén ten que facelo a seguridade. Antes ían 1.000 cativos, pero agora igual estamos falando de que se cuadruplica esa cifra, non queremos ter incidentes evitables», explica apuntando que «o que facemos é seguir un informe policial, ante iso non hai nada que dicir. Está amparado por tódolos técnicos e o que buscar é garantir o correcto desenvolvemento da xornada».

«Non se trata de nada máis que de buscar a seguridade das cousas», insiste Dacal, que rechaza las críticas recibidas y considera que detrás de algunas voces existe «oportunismo político». El responsable de Turismo asegura que el objetivo del gobierno local es que la Festa do Pulpo siga creciendo y consolidándose «coa dignidade que merece unha festa que xa é un referente internacional»