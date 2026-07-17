Extinguido el incendio del concello ourensano de Boborás después de calcinar 15 hectáreas, entre ellas el Castro de Xurenzás

El incendio forestal declarado en Boborás el pasado jueves a mediodía fue extinguido este viernes a primera hora de la tarde, después de calcinar una superficie de 14,92 hectáreas, mayoritariamente arboladas, según los cálculos de la Consellería de Medio Rural.

El fuego se declaró en la mañana del jueves en un paraje de monte entre los lugares de Prado y Ventosa, en la parroquia de Xurenzás. En concreto, se detectó a las 12.40 horas y la columna de humo fue visible poco después desde distintos puntos de la comarca de O Carballiño, pero también de la de O Ribeiro.

La regidora municipal, Patricia Torres, mantuvo a sus vecinos informados en todo momento de la evolución de las llamas, pese a que estas en ningún instante registraron peligro para las viviendas. Aunque sí para el patrimonio no solo natural, sino también arqueológico: en la zona se encuentra el Castro de Xurenzás, un yacimiento arqueológico limítrofe entre los concellos de Boborás y O Irixo que «ardió por completo», según la alcaldesa.

En cuanto a las causas, las informaciones del consistorio apuntan a que el origen del incendio forestal podría ser accidental y guardar relación con unos trabajos de desbroce con un tractor que se estaban llevando a cabo en la zona. Extremo que deberá ser confirmado por la investigación correspondiente.

Para lograr la extinción se movilizó un dispositivo formado por 11 agentes, 20 brigadas, 13 motobombas, 2 palas, 2 técnicos, 7 helicópteros y 4 aviones.