Estudiantes de la UVigo participan con su coche inteligente en el circuito Silverstone en Reino Unido

Desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo el equipo de la Universidad de Vigo Auria Technologies, formado por casi 40 estudiantes de diferentes titulaciones del campus de Ourense, participan en la Formula Student UK-Artificial Intelligence (FSUK-AI), que se celebra en el circuito de Silverstone, en Reino Unido. En ella, universidades de diferentes partes del mundo ponen a prueba sus propuestas de conducción autónoma de coches eléctricos, diseñadas y programadas por estudiantes aplicando la Inteligencia Artificial (IA).

El reto que plantea la FSUK-AI al alumnado es diseñar, programar y hacer competir un coche autónomo sin conductor, gestionado al 100 % mediante inteligencia artificial. En esta modalidad, es la organización la que proporciona el coche base, y desde ahí "nosotros trabajamos en distintos aspectos como el desarrollo del software, la electrónica y también una plataforma física de sensores que se incorpora al vehículo de competición", explican los participantes de Auria. De esta manera, un total de 38 equipos de diversas universidades provenientes de todo el mundo, desde Estados Unidos a Turquía, participan en este evento tratando de crear el mejor coche para lucirlo por las curvas de Silverstone. Por parte de España, además de la representación ourensana, se encuentran equipos llegados desde el País Vasco, la Universidad Pontificia de Comillas y Madrid.

«Esta es una oportunidad única para representar a Galicia en un entorno de excelencia tecnológica», afirman desde Auria Technologies, ya que se son el único equipo de la comunidad en esta competición internacional, compuesto por alumnos de los grados de Inteligencia Artificial e Ingeniería Informática (ambos de la Escuela Superior de Ingeniería Informática); Ingeniería Aeroespacial (de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio) y Turismo (de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo). Asimismo, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, la Escuela Superior de Ingeniería Informática, la Universidad de Vigo, el Cesga, IPG, OnShape, Aerolab y el Instituto de Investigación en Física, Computación y Ciencia Aeroespacial. Siendo en total dieciocho de los miembros del equipo se encuentran ahora en Reino Unido participando en el certamen.

Conducir, pero sin piloto

Para salir victoriosos, los equipos deben superar dos tipos de pruebas. La primera se trata de una prueba estática, en la cual deberán probar su trabajo teórico y de ingenieria (el diseño del sistema autónomo, el plan de negocio y la aplicación real de la conducción autónoma), debiendo justificarse las decisiones técnicas y el potencial real del sistema.

Mientras, la segunda fase corresponde a las pruebas dinámicas en pista, que son similares a las de la Formula Student tradicional pero sin piloto, y consisten en aceleración en línea recta, curvas en forma de ocho, vuelta rápida en circuito y prueba larga de resistencia.

El primer día de competición, el miércoles, Auria Technologies superó con éxito las pruebas del CAN Bus y las inspecciones estáticas, «marcando un avance importante en el proceso de validación del vehículo». Este jueves continúan con las partes restantes del proceso de verificación técnica que se llevan a cabo antes de la salida a pista. Una vez finalizadas y aprobadas estas pruebas estáticas, el equipo de la UVigo estará listo para poner a prueba su sistema en condiciones reales.

Todo un curso trabajando juntos

El sistema de conducción autónoma con IA para coches eléctricos propuesto por Auria Technologies es el resultado del trabajo desarrollado a lo largo del curso por sus miembros, organizados en cinco departamentos que se complementaron entre sí, de la misma manera que una escudería profesional.

El alumnado del campus en su viaje a Reino Unido / DUvi Ourense

El departamento de hardware fue el encargado del diseño del chasis y de la estructura del vehículo, garantizando su resistencia y adecuación a los requisitos de la competición. También se ocupó del cableado de los vehículos de pruebas y de la impresión 3D de las piezas necesarias para el ensamblaje del chasis. El departamento de software, as u vez, fue el responsable de desarrollar, probar y mantener los sistemas que permiten la conducción automatizada y colaboró en la integración de sensores y algoritmos de inteligencia artificial. Por su parte, el departamento de pruebas estáticas elaboró el marco teórico de la competición y el plan de negocio. El equipo también cuenta con un departamento de recursos humanos, que gestiona y presta apoyo en tareas de desarrollo web y elaboración de documentación, y un departamento de marketing, encargado de preparar publicaciones para redes sociales y gestionar el contacto con patrocinadores, fortaleciendo la visibilidad y la financiación del equipo.

Esta es la segunda ocasión en la que Auria Technologies compite en la FSUK-AI. El año pasado participó por primera vez, alcanzando el puesto 19.º en la clasificación final. Más allá del resultado concreto, esa experiencia sentó las bases de un proyecto que ahora continúa consolidándose y creciendo, y cuyo principal reto es la formación del alumnado a lo largo del curso mediante la participación en un proyecto aplicado y real de estas características. «Somos una asociación estudiantil sin ánimo de lucro nacida en Galicia con una misión clara: fomentar el talento joven en inteligencia artificial. Nuestro equipo está formado por estudiantes universitarios con formación técnica que, además de estudiar, dedicamos nuestro tiempo a desarrollar proyectos de software impulsados por inteligencia artificial que tengan un impacto real y puedan ser útiles en el día a día de la sociedad», explican desde Auria Technologies.