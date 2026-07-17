A Bouza, en Viana do Bolo, recupera el acceso a las casas tras los desescombros, pero el alcalde advierte: «queda mucho por hacer»

Los vecinos de A Bouza, el núcleo de Viana do Bolo más castigado por las riadas del pasado 17 de junio, volvieron por fin a acceder con normalidad a sus viviendas después de que la Diputación concluyese este jueves los trabajos de retirada de escombros. Sin embargo, la sensación en la localidad dista de ser de alivio completo. «Queda mucho por hacer», resume el alcalde, Germán García-Ávila, que reclama una respuesta más ágil de las administraciones .

La institución provincial dio por finalizada este jueves la limpieza de la conocida como «zona cero» de las inundaciones, una actuación en la que se retiraron y gestionaron más de 5.000 metros cúbicos de lodos, piedras, árboles y otros materiales arrastrados por el agua. El operativo, integrado por una retroexcavadora y tres camiones, necesitó más tiempo del previsto al encontrarse con «un volumen de residuos superior al inicialmente estimado».

El alcalde reconoce que la retirada de los escombros supone un avance importante. «Los vecinos ya pueden entrar en sus casas», señala. Pero insiste en que ese es solo el primer paso. «La satisfacción no es completa porque queda muchísimo por hacer», afirma el regidor.

Entre las principales preocupaciones figuran los trámites para evaluar los daños. García explica que todavía deben realizarse los peritajes y las valoraciones particulares que permitirán cuantificar las pérdidas y acceder a las ayudas. «Hay fincas y terrenos que desaparecieron», asegura, al describir las consecuencias que dejó la riada en algunas zonas del municipio.

El regidor vuelve a insistir en que el Concello de Viana do Bolo carece de medios económicos y técnicos para afrontar en solitario una reconstrucción de esta magnitud. Por ello reclama que la Xunta declare la zona de emergencia, agilice los procedimientos y constituya un comité de seguimiento que coordine las actuaciones y dé respuesta a las demandas de los afectados.

Concluida la intervención en A Bouza, el dispositivo de la Diputación se desplaza hoy a Pixeiros, donde iniciará las labores de limpieza previstas en otro de los puntos más afectados por las inundaciones.