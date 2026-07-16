Planes para el eclipse
Ver el eclipse en el jardín botánico de Montealegre: «Un balcón ao universo» con Ourense de fondo
La covocatoria para ver el fenómeno astronómico el 12 de agosto es a las 19.30 horas y cuenta con 60 plazas
Andrea Rodríguez
La actividad gratuita «Un balcón ao universo» será el próximo 12 de agosto a las 19:30 horas. Para aquellos que quieran ver el eclipse solar desde el Parque de Montealegre, el evento organizado por la Concellería de Xuventude do Concello de Ourense y la Asociación Astronómica de Ourense abre el periodo de inscripción el 20 de julio a las 10 horas. Hay 60 plazas disponibles que se adjudicarán según la orden de anotacióna través de la web. Pueden participar personas desde los seis años, pero los menores deberán ir acompañados de un adulto y cada adulto solo puede responsabilizarse de un máximo de tres menores. La actividad contará con asistencia técnica de miembros de la asociación, que facilitarán la observación telescópica y ayudarán a realizar fotografías. También se repartirán gafas homologadas para garantizar una visión segura del fenómeno.
Desde el Concello de Ourense recuerdan la importancia de utilizar siempre la protección ocular adecuada en las fases parciales y de vigilar estrictamente a los menores y personas que precisen apoyo. Asimismo, insisten en que se debe evitar caminar mientras se mira al cielo para prevenir posibles caídas, y se debe seguir las indicaciones del personal de la organización, así como respetar el entorno natural.
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