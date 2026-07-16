«Hoxe tócanos estar aquí por Venezuela»: Cruz Roja lanza una campaña en Ourense para ayudar a los afectados por los terremotos

3.342 personas fallecidas, más de 16.000 heridas, 15.866 desplazadas, 6.432 rescatadas y más de 17.000 que han perdido su hogar: así está la situación de Venezuela tras los dos terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio. Para ayudar a los afectados, Cruz Roja ha presentado este 16 de julio una campaña solidaria bajo el lema «Un euro puede cambiar muchas vidas».

La iniciativa, promovida por la propia organización y Jorge Bermello, ofrece huchas en distintos establecimientos de la ciudad para que la gente pueda realizar donaciones. A mayores, hay diferentes números a los que se puede enviar un bízum para quien lo prefiera. El objetivo es facilitar ayuda para comprar determinados productos, como medicamentos, que no se pueden mandar desde aquí o que tardarían demasiado tiempo en llegar.

«Hoxe tócanos estar aquí por Venezuela», ha asegurado Felipe Ferreiro, presidente de Cruz Roja en la provincia. El plan durará 18 meses, ya que considera que se debe pensar a largo plazo: «non se pode chegar a dicir que pasaron 15 días ou menos e agora abandonamos á xente; non, á xente hai que seguir axudándoa». También ha querido recordar que muchos ourensanos emigraron en su momento a Venezuela por necesidad, donde fueron bien recibidos, y afirma que ahora «nós debemos acollelos, e temos que facelo con gusto e da mellor maneira posible».

Remarca que «cantidades pequenas fan cantidades grandes», tal como decía el cartel de la presentación: «Tu euro se convierte en ayuda inmediata y eficaz». Y afirma que «euro a euro», se consiguen cantidades más grandes que «están facendo falta, e farán falta durante un tempo para axudar a todas esas persoas afectadas».

Por su parte, Jorge Bermello ha declarado que «Venezuela es un país hermano nuestro; tenemos en Ourense muchos venezolanos y damos gracias por recibirlos, porque nos están aportando muchísimo en la sociedad y en la economía». En cuanto a la campaña, piensa que «lo más importante es que lo hagamos unidos» y que «necesitamos aportar ilusión e ideas con el fin de poder ayudar». Asimismo, tiene claro el objetivo «vamos a tratar de conseguir los mayores ingresos para que Cruz Roja los haga llegar a quien los necesita».

Lorenzo González, presidente de la Asociación de Ourensá-Venezolana Alma Llanera, ha dado las gracias porque «no hay en toda Galicia una iniciativa parecida a esta» y ha afirmado que «Ourense está dando ejemplo con esta iniciativa; como representante de la comunidad venezolana y de la ourensana retornada os doy las gracias, muchas gracias por contar con nosotros y muchas gracias por escuchar nuestra llamada de ayuda».

También recuerda que esto es solo «un primer paso» y que se va a necesitar mucha más ayuda para «recuperar un sistema sanitario, un sistema social y un sistema de estado de bienestar que ya estaba colapsado en situaciones normales y que ahora, para hacer frente a esta crisis, no tiene ni va a tener los recursos para estar en un nivel medianamente decente». Además, destaca que «hablamos de La Guaira, pero hay muchas zonas de Venezuela que están afectadas que no salen todavía en los medios, en las cuales también hay muchas víctimas», y pone énfasis en la necesidad de «esquivar lo mejor posible la mano del gobierno actual» en su país porque «ya sabemos todo el chanchullo, todas las trampas y todos los obstáculos que está poniendo para que la ayuda humanitaria llegue a su pueblo, cosa que es realmente incomprensible».

Para finalizar, reitera que «me conmueve muchísimo ver como la sociedad ourensana nos está apoyando, porque los venezolanos que hemos llegado aquí, no tanto el gallego retornado que esto ya es su casa, sino el venezolano que no tiene ningún vínculo con Ourense, siempre se ha sentido muy bien acogido en esta ciudad».