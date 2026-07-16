«Por fin nos ponen la marquesina»: En la estación del Ave de Ourense, se acabaron los taxistas y viajeros quemándose al sol

«Mereció la pena la lucha. Parece que después de tantos años de reivindicación los taxistas de Ourense tendremos una marquesina en la estación del AVE que nos proteja del frío y el calor», declaraba ayer Francisco Javier Fernández, presidente de la Asociación Provincial del Taxi de Ourense, tras hacerse público que, al fin, Adif se hace eco –no sin tiempo– de la situación de este colectivo y pondrá una marquesina para que estos profesionales no sufran los durísimos rigores del invierno, y sobre todo del verano, con una parada a pleno sol en una ciudad conocida por ser «la sartén» de España, con máximas por encima de los 40 grados en verano.

El anuncio del Gobierno El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, fue el encargado de hacer pública la resolución técnica que pone fin al conflicto. Adif Alta Velocidad construirá una estructura de protección provisional en la misma plaza de acceso a la estación que mejorará de forma inmediata el confort de los usuarios del tren, de los propios taxistas y de todo el personal.

La gran ventaja del proyecto presentado es su inmediatez operativa. El subdelegado confirmó que esta estructura provisional se ubicará exactamente en la misma zona que ocupará la gran marquesina definitiva contemplada en el diseño final de remodelación. Al cubrir el área de estacionamiento reservada para los taxis de forma anticipada, dará servicio directo durante todo el tiempo que duren las complejas obras de reforma integral de la estación de Ourense, sin que los trabajadores tengan que esperar a que finalice el macroproyecto para poder trabajar a cubierto.

La solución técnica consiste en una estructura metálica de carácter independiente de dimensiones considerables: contará con 6,5 metros de ancho, una altura libre de 5 metros y una longitud total de 32,4 metros. Con estas medidas, los vehículos y sus conductores dispondrán de una zona de seguridad climática completamente cubierta mientras esperan su turno de salida.

La solución técnica consiste en una estructura metálica de carácter independiente de dimensiones considerables: contará con 6,5 metros de ancho, una altura libre de 5 metros y una longitud total de 32,4 metros. Con estas medidas, los vehículos y sus conductores dispondrán de una zona de seguridad climática completamente cubierta mientras esperan su turno de salida.

Esta inversión adicional se integra en una estrategia mucho más amplia. Con este paso, Adif AV continúa impulsando la profunda transformación de la estación de Ourense para consolidarla como el gran nodo de la movilidad sostenible e intermodal de todo el noroeste de España.

Nodo de alta velocidad Adif explicó posteriormente en un comunicado que la inversión global en la que se inscribe la marquesina representa una de las mayores inversiones públicas en la historia reciente de la ciudad, con un presupuesto que alcanza los 115 millones de euros. Las obras en curso permitirán triplicar el espacio útil para los viajeros en la terminal de Ourense. Asimismo, se dotará al complejo ferroviario de un total de 11 vías de circulación, diseñadas específicamente para responder con solvencia al incremento de tráficos asociado a la llegada de la alta velocidad y a la modernización de la conexión ferroviaria hacia Lugo.

El PP celebra la noticia Por su parte, el Partido Popular y, en su nombre, el diputado del PP en el Congreso, Celso Delgado, señaló que «celebramos el anuncio, pero recordamos que Adif Alta Velocidad tardó más de cuatro años en atender las insistentes demandas del Partido Popular para dotar esa instalación en la plaza exterior» y documenta su noticia con un recopilatorio de las iniciativas presentadas en la Cámara Baja reclamando esta dotación, cuestión de salud pública, para los taxistas y los propios viajeros.

Desafío técnico Por su parte desde el Gobierno central enfatizaron ayer que la intervención integral que se hace en la estación de AVE en Ourense supone «un formidable desafío técnico» para los viajeros, pues Adif aborda de forma simultánea la ampliación de la terminal y la cobertura parcial de las vías de tren, planificando cada fase al milímetro para minimizar en todo lo posible las inevitables afecciones al tráfico diario de los trenes y al normal funcionamiento de la estación durante los trabajos.

Actualmente, las tareas se concentran en sus fases iniciales, centradas en la reconfiguración de las vías, la instalación de sistemas de electrificación y la liberación de terrenos para los apoyos de la futura cubierta, según indicó ayer Adif Alta Velocidad en un comunicado.

Edificio para viajeros El edificio destinado a los viajeros experimentará una gran transformación, según adelantó ayer el Gobierno central con motivo de la obra puntual de la marquesina, pasando a tener una superficie total de 1.340 metros cuadrados. El diseño arquitectónico busca potenciar al máximo la entrada de luz natural en el vestíbulo, para lo cual se procederá a reabrir las ventanas originales de la fachada histórica. Justo sobre las antiguas plataformas 1 y 2 se levantará una moderna sala de embarque completamente acristalada, que ofrecerá vistas directas a toda la playa de vías.

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Este espacio conectará de forma fluida con un nuevo paso elevado, cubierto y dotado de todas las medidas de accesibilidad necesarias, como ascensores y escaleras mecánicas de última generación. Los accesos a pie y en coche también serán reordenados por completo.