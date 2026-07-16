Ingeniería Aeronáutica se consolida como polo de atracción del Campus de Ourense

Las notas de corte del segundo llamamiento de la Comisión Interuniversitaria de Galicia han vuelto a colocar a la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio en lo más alto del Campus de Ourense. El Programa Académico de Recorrido Sucesivo—PARS— en Ingeniería Aeronáutica registra la nota más elevada de todas las titulaciones ourensanas, con un 13,010, convirtiéndose en la segunda nota de corte más alta de Galicia, tan solo por detrás de Medicina. Unos datos que, para la directora del centro, Nieves Lorenzo, no son fruto de una coyuntura puntual, sino la confirmación de «una trayectoria que ha convertido a la escuela en uno de los principales polos de atracción del campus» cuando está a punto de cumplir su primera década de vida.

«Que la nota siga manteniéndose en niveles tan altos e incluso haya subido con respecto a años anteriores quiere decir que es una carrera que gusta a los estudiantes», resume Lorenzo, que reconoce que supone «un orgullo» que «los mejores expedientes quieran quedarse en Ourense». A ese interés, valora, contribuye que «la demanda no deja de crecer, pero también un trabajo continuado de divulgación y captación que la escuela desarrolla desde hace años en los centros educativos gallegos».

Una ingeniería en expansión

La directora reconoce el papel desempeñado por el coordinador de captación, Fernando Veiga, que, además de ser ingeniero aeronáutico y docente de la facultad, visita colegios e institutos para explicar las posibilidades de una ingeniería que ya no se identifica únicamente con los aviones o las misiones espaciales. «Su pasión por transmitir todo lo que se puede hacer con el grado hace que muchos alumnos se interesen por estos estudios», sostiene. A ello se suman las jornadas organizadas por la escuela, en las que los futuros universitarios conocen «los laboratorios, el túnel del viento y los proyectos de investigación que se desarrollan».

Con todo, Lorenzo considera que el momento que atraviesa el sector explica el creciente interés por estas titulaciones. El desarrollo de los sistemas no tripulados, la observación mediante satélites o las nuevas aplicaciones de la tecnología aeroespacial han ampliado notablemente el campo de trabajo de estos profesionales. «Lejos de limitarse al diseño de aeronaves, los ingenieros participan hoy en proyectos relacionados con la agricultura de precisión, la gestión del agua, el seguimiento del cambio climático, la planificación territorial o la prevención y extinción de incendios mediante drones y otras plataformas aéreas», explica.

Ese protagonismo adelanta que tendrá también reflejo en el Campus de Ourense, que los días 8 y 9 de octubre acogerá un congreso internacional del Campus Auga centrado precisamente en el uso de sistemas aeroespaciales para responder a retos vinculados con el medio ambiente, la gestión de los recursos naturales o las emergencias.

Apuesta consolidada

Precisamente para el curso cuya nota de corte es el 13,010, el año académico 2026-2027, la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio celebrará su décimo aniversario. Un cumpleaños al que llegar no fue del todo fácil. «Los primeros años estuvieron marcados por las dudas sobre la viabilidad de implantar una titulación de estas características en un campus periférico. Había cierto miedo a si seríamos capaces de sacar adelante el grado y ahora solo vamos a más», recuerda y celebra.

Una década después considera que aquellas incertidumbres han desaparecido. «La consolidación del Polo Aeroespacial de Galicia y la llegada de empresas del sector han reforzado un ecosistema que permite a los estudiantes completar su formación muy cerca del campus y acceder posteriormente al mercado laboral», expresa al respecto la directora, que destaca que muchas compañías nacionales e internacionales han implantado actividad en Galicia durante estos años, facilitando la realización de prácticas y favoreciendo la contratación de los egresados una vez concluyen sus estudios. «Hace diez años éramos el germen de un proyecto. Hoy creemos que ya estamos bastante consolidados», resume.

La elevada empleabilidad es uno de los argumentos que más pesan a la hora de elegir estos estudios. Lorenzo recuerda que todas las ingenierías atraviesan un buen momento desde el punto de vista laboral, pero subraya que el caso de la aeronáutica resulta todavía más favorable porque «en España apenas existe una docena de escuelas que imparten esta formación».

Ese desequilibrio entre oferta y demanda hace que «los titulados encuentren trabajo con rapidez y en empresas de primer nivel. Antiguos alumnos del campus desarrollan actualmente su carrera profesional en organismos como la Agencia Espacial Europea o en compañías como GMV, Indra, Airbus Helicopters o CTEC. Otros han orientado su trayectoria hacia sectores más conocidos para el gran público, pero menos dentro de la aeronáutica, como la Fórmula 1, donde aplican los conocimientos de aerodinámica adquiridos durante la carrera al desarrollo de monoplazas de competición», cuenta antes de añadir que «los buenos tienen trabajo seguro y todos son muy buenos, porque entran ya con una note de corte elevada»

Nuevos retos

Mirando al futuro, la escuela se marca como objetivos mantener la elevada demanda de ingreso, seguir consolidando el máster, avanzar hacia programas propios de doctorado y reforzar la colaboración con el tejido empresarial.

Retos a los que se suma el esperado traslado al nuevo edificio de la escuela, actualmente en construcción. Aunque la infraestructura podría estar terminada durante el próximo curso, la directora es cauta con los plazos, la puesta en marcha dependerá del complejo equipamiento tecnológico que requieren unos laboratorios muy especializados, por lo que estima que en funcionamiento estará aún dentro de dos cursos académicos «para el 2028-2029». Es entonces cuando se prevé que la Ingeniería Aeronáutica del Campus de Ourense complete su despegue definitivo con una sede a la altura de su excelencia académica.