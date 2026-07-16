Un incendio forestal en Boborás, que afecta al Castro de Xurenzás, moviliza un amplio dispositivo de extinción

Un incendio forestal declarado este jueves en el concello ourensano de Boborás ha movilizado un amplio dispositivo de extinción en la parroquia de Xurenzás. El fuego, detectado en torno a las 12.45 horas, afecta a una zona de monte situada entre los lugares de Prado y Ventosa y es visible desde distintos puntos de las comarcas de O Ribeiro y O Carballiño debido a la gran columna de humo.

Las llamas se localizan además en las inmediaciones del castro de Xurenzás, un yacimiento arqueológico situado en el límite entre los concellos de Boborás y O Irixo.

Según las primeras informaciones, el incendio podría haberse originado de forma accidental durante unos trabajos de desbroce realizados con un tractor, extremo que deberá ser confirmado por la investigación correspondiente.

Para contener el avance del fuego, la Consellería do Medio Rural ha desplegado un importante operativo integrado por tres helicópteros, cuatro aviones de carga en tierra, una pala, brigadas y motobombas, que trabajan de forma coordinada para estabilizar el perímetro del incendio.

Los medios aéres combatiendo las llamas que recorren el monte. / FDV

Desde la Consellería recuerdan que el teléfono gratuito 085 permanece operativo para comunicar cualquier incendio forestal. Además, la ciudadanía dispone de la aplicación Alume para informar sobre fuegos forestales activos en Galicia y del teléfono anónimo 900 815 085 para denunciar cualquier actividad incendiaria de la que tenga conocimiento o sospecha.