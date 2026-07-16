Condena atenuada por anomalía psíquica: entró de madrugada en el parking del hospital de Ourense y destrozó una barrera

Una multa de 270 euros así como el pago de una indemnización de 1.239,20 euros. Son los términos de la condena de conformidad que este miércoles aceptó un joven por un delito de daños en uno de los aparcamientos de pago del hospital universitario de Ourense. La sentencia de la Sección de lo Penal (plaza 2) del Tribunal de Instancia reconoce al acusado la atenuante cualificada de anomalía psíquica; sufre patologías psiquiátricas.

En la audiencia preliminar, celebrada este miércoles, el acusado reconoció los hechos y se mostró conforme con el acuerdo negociado previamente entre la Fiscalía y la defensa. El pacto conlleva una rebaja de la cuantía de la multa con respecto a la petición inicial del ministerio público en su escrito, que solicitaba 3.600 euros de sanción. El importe de la responsabilidad civil no varía: 1.239,20 euros como indemnización a la empresa que gestiona el aparcamiento, por los desperfectos causados.

Según los hechos probados, el acusado, de 34 años y sin antecedentes penales, accedió a las 2 de la madrugada del 5 de enero de 2025 al aparcamiento del hospital de Ourense ubicado en el Camino Portalón do Casar. «Actuando con desprecio por la propiedad ajena» —expresa el escrito de acusación de la Fiscalía—, el varón causó daños en la barrera de entrada de la planta – 4 del recinto de vehículos.

Otro caso de otro varón por un parquímetro

En otro procedimiento judicial por el mismo tipo de delito, un varón se sentará en el banquillo de la Sección de lo Penal de Ourense (plaza 2) porque presuntamente causó desperfectos en un parquímetro, en O Barco de Valdeorras. Según la Fiscalía, este otro acusado se enfrentó, la tarde del 15 de abril de 2024, sobre las 18:45 horas, con un trabajador de la empresa que se encarga de la ORA en la localidad de O Barco. El ministerio público afirma que el encausado se dirigió a una máquina expendedora de tickets de la calle Conde de Fenosa, y presuntamente golpeó con una herramienta el parquímetro, causando daños por 942,40 euros. El fiscal pide una condena de 5.400 euros de multa, más el pago de la indemnización.