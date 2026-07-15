Vuelca un camión que transportaba 210 cerdos en el concello ourensano de Baltar y varios acaban en un jardín

Un tráiler dedicado al transporte de animales vivos, que trasladaba 210 cerdos, volcó sobre el lado derecho del vehículo, en la zona del arcén y de la acera a su paso por la localidad de Texós, en el municipio ourensano de Baltar. El aparatoso accidente, registrado este miércoles a mediodía en la carretera OU-302 (Xinzo de Limia-Baltar), se ha saldado sin daños personales, sí entre los animales. El conductor del camión resultó ileso y fue capaz de abandonar la cabina por sus propios medios. El vehículo pesado quedó siniestrado muy cerca de una casa ajardinada. A esta cuidada zona verde fueron a parar varios de los cerdos. Según informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el conductor dio negativo en la prueba de alcohol practicada por los agentes. Además, según las hipótesis iniciales se descarta un exceso de velocidad como causa de este siniestro.

El incidente afecta a la circulación por la zona y será necesario cortar el paso de vehículos durante horas, puesto que hace falta una grúa para izar el tráiler y sacar a los animales en condiciones de seguridad, así como minimizando los daños, teniendo en cuenta que, además del impacto, el efecto del calor resulta perjudicial para los gorrinos. Son unas tareas que, además, es preciso llevar a cabo en condiciones seguras para los operarios. Tras el siniestro varios animales reposaban, afectados, en el jardín de una vivienda próxima. Los vecinos prestaron su ayuda tras los hechos.

La central de emergencias del 112 Galicia tuvo conocimiento del suceso y solicitó la presencia de los bomberos de Xinzo, que expusieron la necesidad de contar con una grúa especial para completar el operativo. También colaboraron los efectivos de Protección Civil de Baltar. El alcalde, José Antonio Feijóo, acudió al lugar del suceso. «El corte de la carretera será para unas horas, la circulación se verá afectada, aunque hay la posibilidad de rodear el pueblo por otro lugar», expresaba el regidor tras el suceso.

Después del vuelco del tráiler, algunos de los cerdos salieron por sí solos pero a muchos hubo que sacarlos y empujarlos para que abandonasen el habitáculo de transporte. En el césped del jardín —por fortuna, el tráiler no se accidentó en la casa, sino unos metros después— varios buscaban reposo. Otro camión de transporte iba de camino al lugar del suceso para trasladar a los animales.